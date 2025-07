Mülleimer, Ordnungsdienst, Beirat: Neuer Süchtigentreff St. Johannes nimmt Gestalt an

Der neue Süchtigentreff im Forum St. Johannes nimmt Gestalt an. Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wurden inzwischen mehrere Maßnahmen angestoßen und umgesetzt. „Wir sind auf einem guten Weg“, wird Ordnungsreferent Frank Pintsch in der Mitteilung zitiert. „Auch wenn die Arbeiten bisher weitestgehend im Hintergrund ablaufen, machen wir große Fortschritte. Besonders bei der Umsetzung des 20-Punkte-Plans sind wir weit gekommen.“ Dieser sei von Beginn an zentrale Voraussetzung für den künftigen Betrieb der Suchthilfe vor Ort gewesen.

Vorbereitungen für neuen Süchtigentreff St. Johannes in Augsburg-Oberhausen laufen

Konkret hat sich nach Auskunft von Pintsch viel im Bereich des Umfeldmanagements für Sicherheit und Sauberkeit getan. So sei eine städtische Hausleitung für das Forum St. Johannes eingerichtet worden, die auch für individuelle Anliegen zur Verfügung stehe, „vor allem von Bürgerinnen und Bürgern aus der Nachbarschaft des Projekts“. Zudem habe man im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung Abfallbehälter installiert, die Reinigungsintervalle durch den Stadtreinigungsbetrieb angepasst und die Präsenz des Ordnungsdienstes erhöht. Zudem hätten bereits erste Veranstaltungen im Gebäude stattgefunden.

Neue Abfalleimer, mehr Reinigung, stärkere Präsenz des Ordnungsdiensts

Der neue Einrichtungsbeirat, der das gesamte Vorhaben begleiten soll, hat unterdessen erstmals in nicht-öffentlicher Sitzung getagt. Nach Auskunft der Stadt seien dabei „Grundlagen für die künftige Zusammenarbeit“ besprochen worden. In künftigen Sitzungen werde er über inhaltliche Schwerpunkte von St. Johannes entscheiden. Der Beirat setzt sich zusammen aus Anwohnerinnen und Anwohnern, Hausleitung, Besucherinnen und Besuchern der Einrichtung, Trägern, wissenschaftlicher Begleitung, Sicherheits- und Gesundheitsbehörden, Stadtteilvertretern, Quartiersmanagement sowie Vertretern der Stadtverwaltung. Das Engagement aller Beteiligten sei „wesentlicher Erfolgsfaktor“ für St. Johannes, so Pintsch. Stand jetzt soll der Süchtigentreff noch in diesem Jahr starten.