Weniger Temposünder als gedacht: Stadt Augsburg muss auf Millionen-Betrag verzichten

Die Stadt wird 2025 rund 1,25 Millionen Euro weniger aus Verwarnungen und Bußgeldern von Temposündern einnehmen als gedacht. Das liegt am Ausfall zweier älterer Messfahrzeuge, aber auch daran, dass die Augsburger offensichtlich braver fahren, so Finanzreferent Roland Barth (parteilos) am Montag im Finanzausschuss des Stadtrats. Dort wurde Bilanz gezogen, wie gut die Haushaltsplanung für 2025 aufgegangen ist und wo noch nachgesteuert werden muss. Die 1,25 Millionen Euro Weniger-Einnahmen (bei kalkulierten rund 4,5 Millionen Euro Gesamteinnahmen) aus der Tempoüberwachung sind dabei perspektivisch das kleinste Problem.

Nicht nur Probleme wegen Blitzer-Einnahmen: „Das sind Hausnummern, die bedenklich stimmen“

Für 2025 werde man mit dem Geld noch einigermaßen gut durchkommen, für 2026 zeichnete Barth aber eine unklare bis düstere Perspektive. Ein Thema wird die noch unklare Höhe der Sozialabgabe an den Bezirk Schwaben sein, die von 2024 auf 2025 um 23 Millionen Euro stieg (auf mehr als 130 Millionen Euro). Gehe das so weiter, habe man ein Problem. Mit 23 Millionen Euro könne man, wenn man noch mal dieselbe Summe an Fördergeld drauflege, sehr viel investieren, etwa im Schulbereich.

„Das sind Hausnummern, die bedenklich stimmen“, so Barth, der zum wiederholten Mal auf die massiv gestiegenen Ausgaben im Sozialbereich verwies. Auch die städtischen Friedhöfe machen nach wie vor Kummer – es gibt weniger Bestattungen und Verlängerungen von Grabrechten, man könne aber keine ganzen Gräberfelder stilllegen und so Aufwand reduzieren, weil sich dort immer noch Gräber befinden.

Haushalt der Stadt Augsburg: Was in diesem Jahr zusätzlich finanzierbar ist

Dennoch ist es der Stadt in diesem Jahr noch gelungen, Geld für einige bisher nicht eingeplante Projekte locker zu machen. Für Schulklos werden zusätzlich 250.000 Euro veranschlagt, der Kuhsee bekommt einen behindertengerechten Zugang (39.000 Euro), Geld für städtische Umbaumaßnahmen rund um den Straßenbahn-Lückenschluss in der Rosenaustraße (fünf Millionen Euro) sowie ein Fontänenfeld auf dem Martin-Luther-Platz und Innenstadtbäume wird ebenfalls bereitgestellt. Auch für den Umbau des Helmut-Haller-Platzes werden 3,2 Millionen Euro zur Seite gelegt.

Insgesamt aber, zitierte Barth einen Hilferuf der Kommunen in Schwaben, steuere man auf eine „epochale Krise“ zu, weil die laufenden Ausgaben erdrückend seien. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, beim Thema 100-Milliarden-Infrastrukturpaket des Bundes werde man wohl Ende kommender Woche klarer sehen, was davon für Augsburg abfallen könnte.

2026 sollten die Autofahrer ihren disziplinierten Fahrstil besser beibehalten. 150.000 Euro macht die Stadt jetzt locker, um Ersatz für die beiden Messfahrzeuge zu kaufen und die Messtechnik zu installieren. Ab kommendem Jahr dürfte die Verkehrsüberwachung dann wieder in voller Stärke unterwegs sein.