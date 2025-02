Stadt Augsburg ehrt Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement

Sie schauen nicht auf die Uhr und stellen eigene Bedürfnisse zum Wohl der Stadtgesellschaft hintan: Jedes Jahr zeichnet die Stadt Augsburg Menschen mit der Medaille „Für Augsburg“ aus, die sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagieren. Am Mittwochabend trafen sich die Geehrten im Kleinen Goldenen Saal, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.

Seit 2004 engagiert sich Horst Beck im Vorstand des Turnvereins Augsburg 1847 (TVA), seit November 2014 ist er Vorsitzender. Beck war als Faustballer aktiv, später war er dort Abteilungsleiter. Er baute den Rehasport und die Präventionskurse aus, aktuell gibt es dort über 500 Mitglieder. Die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlich Tätigen und Hauptberuflichen mache, so heißt es in der Laudatio, den Erfolg des TVA aus. Seit 2017 ist Beck ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Freiburger Kreis, einer Arbeitsgemeinschaft von 180 Sportvereinen, die 800.000 Sportler vertreten. Die Mitarbeitenden des TVA schätzen ihn als Chef, der ihnen Freiraum für Ideen lässt, ihnen den Rücken stärkt und bescheiden auftritt.

Horst Beck ist der Vorstand des TVA. Foto: Annette Zoepf

Nico Görlitz ist Facharzt für Allgemeinmedizin und in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Seit 2012 engagiert er sich beim SKM Augsburg, dem Katholischen Verband für Soziale Dienste. Er bietet dort wöchentlich eine ärztliche Sprechstunde an. Görlitz behandelt die Klienten des SKM auch, wenn sie nicht krankenversichert sind. Mit Unterstützung von Sozialarbeitern besucht der Augsburger Obdachlose, die unter einer Brücke leben und zu keinen Sprechstunden kommen können oder wollen. Zu seinen Patienten gehören vorwiegend wohnungslose Menschen, ebenso Strafentlassene, die ohne Medikamente und ohne Arztbrief aus dem Strafvollzug kommen.

Seit Januar 2022 ist Tetyana Hoggan-Kloubert Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt. Seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine ist sie die Stimme der Ukrainer in Augsburg. Hoggan-Kloubert war Mitinitiatorin bei der Gründung des Infopoints für Geflüchtete und des Vereins Deutsch-Ukrainischer Dialog, dessen Vorsitzende sie bis heute ist. „Sie war beim Ausfüllen von Formularen, auf der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten von Kindern und Senioren und bei der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung couragiert und kompetent behilflich“, heißt es in der Laudatio. Durch ihre Projekte möchte sie den Augsburgern die ukrainische Kultur näher bringen.

Tetyana Hoggan-Kloubert setzt sich dafür ein, dass ukrainische Geflüchtete in der Augsburger Stadtgesellschaft gut ankommen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Anton Freihalter ist seit Dezember 2005 Mitglied der Kirchenverwaltung St. Georg und Michael in Göggingen. In der Gesamtkirchenverwaltung der Pfarreiengemeinschaft Göggingen-Inningen ist er seit 2010 auch Mitglied. Von Januar 2019 bis Ende Dezember 2024 war Freihalter Kirchenpfleger der Kirchenverwaltung. Als Leiter habe er das Projekt „Neubau Roncallihaus“ in Göggingen wesentlich befördert, so die Begründung für die Auszeichnung. Durch seinen unermüdlichen Einsatz sei der Neubau des Roncallihauses entstanden, das ein Begegnungsort für den Stadtteil ist und vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten biete. Über viele Jahre war Anton Freihalter im Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Georg und Michael ein Anwalt für die Menschen.

Als Pädagogin ist Martina Hellmann an der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (SuMMA) beschäftigt. Diese engagiert sich unter Hellmanns Leitung an 16 Augsburger Grundschulen. Ehrenamtlich ist die Augsburgerin daneben für den Chor Grenzenlos der Sing- und Musikschule verantwortlich. Er wurde 2018 unter Beteiligung des Verbundes Demenz und der Alzheimer Gesellschaft gegründet, Senioren und Menschen mit Demenz sowie deren Angehörige singen dort miteinander. An den Chorproben im Zeughaus nehmen bis zu 100 Sängerinnen und Sänger teil. 2023 erhielt das Projekt den Sozialpreis des Bezirks Schwaben. Martina Hellmann ist außerdem Kirchenmusikerin und Chorleiterin der Pfarrei Zum Heiligsten Erlöser in Göggingen und seit 35 Jahren ehrenamtliche Korrepetitorin des Philharmonischen Chores Augsburg.

1988 gründete Herbert Niedermirtl in der Evangelisch-Lutherischen Auferstehungskirche Hochzoll die erste Jugendgruppe. So entstanden mehrere Jugendgruppen, die im Stadtteil zum Treffpunkt wurden. Besonders am Herzen lagen ihm die Jugendfreizeiten. Zugewanderten jugendlichen Russlanddeutschen vermittelte er bei Gruppenstunden die Werte der Demokratie und der Toleranz. Niedermirtl hält gelegentlich auch die Predigt, wenn Pfarrer oder Pfarrerin nicht da sind. Als die Flüchtlingswelle 2015 auf Augsburg zukam, nahm Niedermirtl mit neu entstandenen Helferkreisen Kontakt auf und stellte sich als Helfer zur Verfügung. Durch seinen Einsatz wurde der Asyl-Helferkreis „Aufwind“ in Hochzoll aufgebaut. Zugleich betreute er eine syrische Flüchtlingsfamilie mit einem schwerstbehinderten Kind.

Herbert Niedermirtl mit einem Geflüchtete aus Afghanistan. Neben seiner Arbeit für die Evangelisch-Lutherische Auferstehungskirche setzt er sich auch in der Flüchtlingshilfe ein. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Hans Peter Roßkopf ist im Einsatz für die von der Stadt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit musste er die Stiftungen durch organisatorisch und wirtschaftlich schwierige Zeiten begleiten, da die Überleitung des operativen Pflegebetriebes der Altenhilfestiftungen auf einen eigenen Betreiber anstand. Er hat diese Herausforderung mit hohem persönlichem Einsatz bewältigt. Neben der Errichtung des Eigenbetriebs Altenhilfe war Roßkopf für die Überleitung der Zuständigkeiten für die Betreuten Wohnanlagen und die Mietverwaltung der Stiftungsliegenschaften verantwortlich. Außerdem engagiert er sich in der Sozialstation Lechhausen. Seit kurzer Zeit ist Roßkopf im neuen „Grünen Kranz“-Verein als Prüfer tätig.

Josef Strzegowski engagiert sich bei vielen öffentlichen Veranstaltungen des Runden Tisches der Religionen, z. B. beim Kulturprogramm zum Augsburger Hohen Friedensfest. Weiterhin war er 2019 bei der Verleihung des Heimatpreises für das Friedensfestprogramm und der feierlichen Eintragung des Friedensfests ins bayerische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes dabei. Strzegowski wirkte in der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg als Gabbai, Vertreter des Rabbiners, in der Synagoge und hat mit seiner Band „Feygele“ viel zur musikalischen Verständigung beigetragen, so die Laudatio. Das Ensemble spielt je nach Anlass in einer Besetzung von bis zu acht Musikern.

Josef Strzegowski hat mit seiner Band „Feygele" viel zur musikalischen Verständigung beigetragen. Nun wird er mit der Medaille „Für Augsburg" ausgezeichnet. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Er ist Schauspieler, Synchron- und Kommentarsprecher, Künstler und Sammler: Jörg Stuttmann. Nach seiner Ausbildung war er als Stabpuppenspieler an der Übertreppenhausbühne bei der Münchner Schauspielbühne tätig. Er war Kulturredakteur bei Radio Kö in Augsburg, inzwischen ist er vorwiegend als Synchronsprecher für Film- und Fernsehproduktionen. Seit 1987 führt er zudem ein privates stadtgeschichtliches Archiv zu Augsburg und Umgebung in seiner Wohnung im Schloss Aystetten. Das Privatarchiv enthält auch rund 1300 Bücher zur Stadtgeschichte und ein privates Archiv von Tagebüchern, Fotos und Briefen. „Durch seine Sammelleidenschaft konnten unzählige Dokumente, Bilder und Gegenstände für die Alltags- und Gesellschaftsgeschichte Augsburgs gerettet werden“, heißt es in der Laudatio.

Jörg Stuttmann hat beachtliches für die Augsburger Stadtgeschichte geleistet, heißt es in der Laudatio zur Verleihung der Medaille „Für Augsburg". Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

Helmut Ewald und Peter Oßwald engagierten sich als gut eingespieltes Team bis April 2024 im Kindergarten-Bauverein Inningen, der 1966 gegründet wurde. Ewald ist seit 33 Jahren Mitglied im Verein, seit 2006 ist er erster Vorsitzender und damit Arbeitgeber von 28 Mitarbeitenden, die für ca. 200 Kinder in sechs Kindergarten- und vier Hort-Gruppen verantwortlich sind. Peter Oßwald ist Gründungsmitglied im Kindergarten-Bauverein und war von 1975 bis 2024 zweiter Vorsitzender. Bereits 1969 gelang es Oßwald, in der alten Schule in Inningen zwei Kindergartengruppen unterzubringen, so die Stadt Augsburg. Der Inninger Kindergarten war einer der ersten in Augsburg, der verlängerte Öffnungszeiten und flexible Buchungszeiten anbot. Zudem wird ein Hort mitbetreut und dort noch selbst gekocht.