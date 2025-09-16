Bis zu 400 Kunden pro Tag: Stadt Augsburg eröffnet Bürgeramt im ehemaligen Wafa-Areal

Die Firma Wafa war ein renommiertes Unternehmen, das im Augsburger Stadtteil Haunstetten produzierte. Im Jahr 2020 kam das Aus für den Automobilzulieferer. Die Fabrikhalle mit Schriftzug Wafa ist jedoch bis heute zu sehen. Die Fahrt mit der Straßenbahnlinie 3 führt daran vorbei. Etwas versteckt liegt der Zugang zum ehemaligen Firmengelände in der Schafweidstraße. Diese Seitenstraße führt entlang der ehemaligen Wafa in ein Wohngebiet. Ein Teil des Geländes ist nun zur Großbaustelle geworden. Die Stadt Augsburg nutzt künftig einen Gebäudekomplex.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgeramt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frank Pintsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis