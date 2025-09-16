„Vielleicht kommt es ja zum Supergau der Bäder“: Für den Holperstart der Hallenbadsaison gibt es viel Kritik

Die Ankündigung, dass das Haunstetter Hallenbad wider Erwarten zum Saisonstart nicht öffnen kann, kam für viele aus dem Nichts. Die Stadtregierung gab statische Probleme eines Sprungturms als Grund für die kurzfristige Planänderung an. Aber auch das Plärrerbad konnte seinen Betrieb nicht wie anvisiert zum Schulstart aufnehmen. Im Internet wird das Thema intensiv diskutiert – und die Stadt erntet einiges an Kritik.

„Man könnte sagen, so schlimm ist es gar nicht, aber in Augsburg häufen sich ähnliche Fälle!“, äußert sich ein Nutzer in der Kommentarspalte auf Facebook zu dem entsprechenden Artikel unserer Redaktion. Weitere Nutzerinnen kritisieren noch schärfer: „Aber über Pumpen am Eiskanal nachdenken. Wo die Schwimmbäder marode sind“ oder „Augsburg stirbt...“

Haunstetter Hallenbad vorerst gesperrt: „Das war leider absehbar“

Ein Nutzer nimmt die Bauverwaltung, die das Nutzungsverbot des Haunstetter Hallenbads aussprach, in Schutz: „Das war leider absehbar, ich gebe hier der Bauverwaltung keine Schuld.“ Ein anderer Nutzer greift diesen Faden auf und deutet die Stadtregierung sowie die Oberbürgermeisterin als Verantwortliche an. Letztere wird auch von einem weiteren Nutzer stark kritisiert: „Der Fisch stinkt immer vom Kopf her, so ein Sprichwort. Vielleicht sollte der Kopf mal mehr sich um die Organisation der eigenen Verwaltung und deren Abläufe kümmern, als bei der Baumpflanzung irgendwo im Grünen dabei zu sein.“

Eine Nutzerin kommentiert den verkorksten Start in die Hallenbad-Saison schlicht so: „Oh Mann, ohne Worte“ und wird mit zustimmenden Daumen-nach-oben unterstützt. Ein anderer Nutzer äußert sich so: „Kinder und Jugendliche brauchen Sportangebote, Schwimmkurse. Viele Kurse für Kinder sind ausgebucht. Was bildet ihr euch eigentlich ein?“ Aus manchen Beiträgen klingt Frust: „Ach schön. Wieder ein Bad weniger“, schreibt ein Nutzer. „Ist ja toll für all die Kids, die da trainieren“, lautet ein anderer Kommentar. An anderer Stelle heißt es: „Das ist mittlerweile alles so absurd, dass man es maximal mit einem kurzen Kopfschütteln zur Kenntnis nimmt“.

Ein Internet-Nutzer sieht ein größeres Problem: „Vielleicht kommt es ja – wie viele schon vor langer Zeit gesagt haben – zum Supergau der Bäder! Ich freue mich schon auf das, was die Vereine und Öffentlichkeit dann machen.“