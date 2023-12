Stadt Augsburg kritisiert Zoodirektorin wegen Pavian-Abgabe

Am besten wildert man alle Tiere bei denen das gut möglich ist in deren natürlichen Lebensraum aus und verzichtet ganz auf Nachzucht in Gefangenschaft.



Der Zweck zoologischer Gärten hat sich in der heutigen Zeit doch überholt. Es gibt hinreichend moderne Medien zur Bildung und Information, ua auch über VR.



Je intelligenter ein Lebewesen, desto mehr leidet es in Gefangenschaft.



Man möge sich beispielhaft die Verhaltensstörungen etwa in Pavianen in diversen Zoos ansehen.



Das ist nicht schön.



Die Unterbringung der Paviane etwa in Augsburg fand ich bisher als unzureichend.



Nur so als Beispiel.



Gleichzeitig muss man aber anerkennen, dass der Augsburger Zoo in letzter Zeit auch viel verbessert hat.

