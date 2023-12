Augsburg

Stadt Augsburg schränkt die Böllerei zum Jahreswechsel ein

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht ist in der Innenstadt verboten. Im Vorjahr gab es dennoch viele Verstöße.

Plus In bestimmte Zonen dürfen zudem keine Glasflaschen mitgenommen werden. Eine große Lasershow ist für die Stadt kein Thema. Es geht nicht nur um die Finanzen.

Von Michael Hörmann

Der Termin rückt näher. Wie jedes Jahr. Was ist geplant in der Silvesternacht? Die Stadt Augsburg macht frühzeitig ein paar Vorgaben, was schon mal nicht erlaubt ist zum Jahreswechsel. Dazu gehört das Abschießen von Silvesterböllern in weiten Teilen der Innenstadt. Zugleich gilt in diesem ausgewiesenen Bereich ein Glasflaschenverbot. Verboten ist ferner, Raketen im Umfeld von Kirchen in den Stadtteilen abzuschießen. Gegen ein friedliches Feiern in der Silvesternacht hat die Stadt nichts einzuwenden, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). In früheren Jahren kam wiederholt der Wunsch auf, dass es statt der lauten Böllerei doch eine leise Lasershow geben sollte. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sieht dafür keine Chance.

Im Vorjahr starteten die Menschen ausgelassen ins Jahr 2023. Bei Temperaturen von neun Grad zum Jahreswechsel feierten viele auf den Straßen. Es war teils extrem laut im Stadtgebiet. Böller und Raketen wurden gezündet. Auch in Gebieten, in denen ein Feuerwerksverbot der Stadt Augsburg galt, wurde geböllert. Ordnungskräfte und Polizei griffen in Einzelfällen ein, insgesamt waren Polizei und Feuerwehr nahezu im Dauereinsatz.

