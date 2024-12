Stadt Augsburg informiert online über freie Parkplätze

Die Stadt Augsburg informiert ab sofort Autofahrer im Internet über die Zahl der freien Parkplätze in Innenstadt-Parkhäusern. Die Plattform nutzt die Daten, die auch ins Parkleitsystem eingespielt werden. Die neuen Informationen sollen nur ein erster spürbarer Schritt auf dem Weg zum Thema „Smart City“ sein, also der großflächigen Nutzung von Daten, um Abläufe in Augsburg besser zu steuern.

Geplant ist, auch Daten zum öffentlichen Nahverkehr, Fahrrad- und Personenzähler, Leihsystemen, Lademöglichkeiten für E-Autos unter der Adresse smartes.augsburg.de zur Verfügung zu stellen. Künftig werde es etwa darum gehen, durch die Verknüpfung verschiedener Daten die flexible Mobilitätsmittel-Nutzung zu vereinfachen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Die Stadt denkt seit längerem darüber nach, das Parkleitsystem an P+R-Plätzen mit der Abfahrtszeit der nächsten Straßenbahn zu füttern. Auch Hinweise auf verfügbare Leihräder vor Ort könnten ein Thema werden, oder die Wegweisung zu Parkhäusern in Verbindung mit Staudaten aus der Innenstadt. Zusammenlaufen sollen die Daten auf einer Plattform, die die Smart-City-Geschäftsstelle der Stadt entwickelt hat.

„Mit unserem neuen Smart-City-Dashboard machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer zukunftsorientierten, effizienten und smarten Verkehrssteuerung in unserer Stadt. Die Echtzeit-Daten zur Auslastung von Parkhäusern, ÖPNV und Fahrradverkehr bieten nicht nur Bürgerinnen und Bürgern sowie den Besuchenden einen klaren Mehrwert, sondern senden auch ein starkes Signal für die Erreichbarkeit unserer Innenstadt“, so Hübschle. Auch die IHK begrüßt das neue Instrument, nachdem zuletzt auch Diskussionen über die Erreichbarkeit der Innenstadt aufgekommen waren. „Das Smart-City-Dashboard ist ein erstes, dringend notwendiges Signal an den innerstädtischen Handel und ein wichtiger Impuls für den Wirtschaftsstandort Augsburg“, so Sebastian Priller, stellvertretender Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt.

So stark sind die Augsburger Parkhäuser ausgelastet

Auf Anfrage unserer Redaktion hat das Tiefbauamt eine Auswertung über die Auslastung der Innenstadt-Parkhäuser im Jahresverlauf vorgenommen. Der Dezember ist in den drei ausgewerteten Gebieten Rathaus/Theater, Bahnhof und City-Galerie (die Maximilianstraße wurde baustellenbedingt nicht betrachtet) grundsätzlich der Monat mit der stärksten Belegung. Jetzt an den Adventssamstagen sind einzelne Parkhäuser - etwa an der City-Galerie und in der Innenstadt - auch komplett belegt. Grundsätzlich liegt die Auslastung ganzjährig (montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr) je nach Gebiet grob zwischen 50 und 60 Prozent. Ausnahme ist das Gebiet City-Galerie mit einer niedrigeren Durchschnittsquote, die an den Samstagen zum Einkauf aber deutlich nach oben geht. Hier gibt es jahreszeitlich auch die stärksten Schwankungen - im Dezember zum Weihnachtsgeschäft geht die Auslastung gegenüber dem Restjahr um mehr als 15 Prozentpunkte nach oben.

Grundsätzlich gibt es in den Augsburger Parkhäusern aber meist freie Kapazitäten. Das trifft speziell für die Parkhäuser im Gebiet Bahnhof zu, deren Auslastung laut Auswertung in der Summe nie über 90 Prozent liegt. Bei einzelnen Parkhäusern kann dieser Wert aber abweichen. Das Parkgebiet Innenstadt Rathaus/Theater ist am stärksten frequentiert (16 Prozent der Zeit über 80 Prozent Auslastung, samstags 21 Prozent der Zeit über 80 Prozent Auslastung).

Insgesamt gibt es in der Innenstadt um die 6350 Parkplätze in 15 Parkhäusern (inklusive City-Galerie). Diskussionen um zusätzliche Parkhäuser, etwa im Osten der Innenstadt oder unter der Fuggerstraße, wurden vor Jahren beendet. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Augsburg als Einkaufsmagnet inzwischen weniger Strahlkraft ins Umland hat als noch vor Jahrzehnten.