Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Stadt Augsburg verspricht zweiten Rettungsweg für Kahnfahrt

Augsburg

„Kahnfahrt hat überragende Bedeutung“: Stadt verspricht zweiten Rettungsweg

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle reagiert auf Hilferuf von Tourismusmanager Götz Beck. Eine Kostenschätzung für alarmgesicherte Notfalltür liegt vor.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    So kennt man die Kahnfahrt mit ihrer idyllischen Anlage.
    So kennt man die Kahnfahrt mit ihrer idyllischen Anlage. Foto: Michael Hochgemuth

    Die Gastronomie an der Kahnfahrt, dem beliebten Ausflugsziel in Augsburg, kämpft mit einem großen Problem: Weil es nur einen Notausgang gibt, dürfen sich gegenwärtig lediglich 60 Personen gleichzeitig auf dem Areal aufhalten. Tourismusdirektor Götz Beck, der als großer Unterstützer der Kahnfahrt gilt, schlug deshalb vergangene Woche Alarm. Danach setzte es scharfe Kritik von der SPD an der Stadtregierung. Die Stadt Augsburg reagiert nun auf die jüngste Berichterstattung. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sagt gegenüber unserer Redaktion: „Ein zweiter Rettungsweg ist essenziell für den Betrieb der Gastronomie. Nach Prüfung verschiedener Varianten soll in der anstehenden Winterpause ein zweiter Rettungsweg und damit die Voraussetzung für eine erweiterte Gastronomie geschaffen werden.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden