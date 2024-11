Stadt Augsburg verteilt kostenlose Swaxi-Gutscheine

Um das Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern zu stärken, startet die Stadt Augsburg gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg (SWA) eine Gutschein-Aktion für das Swaxi, den Mitfahrdienst der Stadtwerke. Die Laufzeit der Aktion beträgt zwölf Monate. In dieser Zeit werden die Swaxi-Gutscheine bei allen städtischen Veranstaltungen verteilt.

Auch städtische Kooperationsnetzwerke wie etwa die Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen (AAF), Stadtteilmütter, Club- und Kulturkommission (CUKK), Seniorenbeirat oder der Queere Tisch der Stadt Augsburg erhalten Gutscheine zur Verteilung.

Die Aktion wurde auf Initiative von Oberbürgermeisterin Eva Weber gestartet. „Mit der Gutschein-Aktion für das Swaxi möchten wir das individuelle Sicherheitsgefühl stärken und gleichzeitig die Mobilität für alle erleichtern – ein wichtiger Schritt für mehr Teilhabe und Lebensqualität in Augsburg“, sagt Weber. Der Swaxi-Dienst ist im gesamten Stadtgebiet Augsburg verfügbar. Das Swaxi wird per App an eine virtuelle Haltestelle gerufen. Dafür stehen im Stadtgebiet rund 3000 virtuelle Haltepunkte zur Verfügung. (AZ)