Im Sommer zu heiß: Stadt Augsburg will diesen Platz im Zentrum umgestalten

Die Stadt Augsburg will demnächst eine Neuplanung des Ernst-Reuter-Platzes vor der Stadtbücherei vorstellen. Der Platz war im Zuge des Neubaus der Stadtbücherei umgestaltet worden und gilt aktuell wegen seiner umschließenden Bebauung und der fehlenden großen Bäume als Hitze-Hotspot in der Innenstadt. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kündigte am Donnerstag an, dass in Kürze eine Umplanung vorgestellt werden soll, die gemeinsam mit dem Architekturbüro Schrammel, das die Bücherei entworfen hatte, erarbeitet wurde.

Weber nutzte die turnusgemäße Pressekonferenz vor der Stadtratssitzung am Donnerstag dazu, eine Reihe von Aktivitäten der Stadt in den kommenden Monaten aufzuzählen. Womöglich dienten die Aussagen im heraufziehenden Wahlkampf, in dem Weber von Mitbewerbern teils heftig kritisiert wurde, auch als indirekte Entgegnung. Die Botschaft: In der Stadt geht etwas voran.

Projekte in Augsburg: Tram-Lückenschluss, Stadt-App und Lechsteg

Unter anderem sollen im kommenden Frühjahr die Bauarbeiten für den Tram-Lückenschluss am Hauptbahnhof starten, der Flößerpark in Lechhausen erweitert werden, die Arbeiten für das Jugendcafé im Gögginger Hallenbad starten und der Süchtigentreff in St. Johannes seinen Betrieb aufnehmen. Weber kündigte auch einen Workshop im Oktober zur Innenstadtentwicklung an, an dem Handel, Innenstadt-Aktionsgemeinschaften, Architekten und Alt-Augsburg-Gesellschaft teilnehmen sollen. Auf den Weg gebracht werden soll auch ein Grundsatzbeschuss für einen Lechsteg zwischen Augsburg und Kissing im Stadtwald. Das Thema kreist seit Jahren in der Warteschleife, soll nun aber konkreter werden. Auch eine Stadt-App soll an den Start gehen, in der Bürger auf dem Handy etliche Dienstleistungen angeboten bekommen.

Zukunft des Römermuseums in Augsburg ist noch offen

Zur Zukunft des Römischen Museums hielt sich Weber auf Rückfrage bedeckt. Dies hängt entscheidend von der Frage ab, ob der Freistaat mit einsteigt, der aktuell allerdings auch aufs Geld schauen muss. Voraussichtlich im November wird klarer sein, für was der Freistaat künftig Geld hat. Offen ist auch noch die Frage, ob der Freistaat finanziell bei der gewünschten Fusion von AVV und MVV einsteigt. Hier ginge es um Verluste durch eine gemeinsame Tarifstruktur in Millionenhöhe, die das Land ausgleichen müsste.