Aus Sicherheitsgründen: Verschlossene Türen bei der Stadt Augsburg

Ohne Termin aufs Amt - diese Zeiten sind vorbei. Die Stadt Augsburg will an bestimmten Gebäuden Pförtner einsetzen. Sogar das Rathaus könnte künftig betroffen sein.

Die Stadt will ihre Sicherheitsvorgaben an städtischen Gebäuden vereinheitlichen und mehr städtisches Personal als Pförtner an Dienststellen einsetzen. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) spricht von einem "zweischneidigen Schwert", weil man als Verwaltung einerseits offen sein wolle, es in der Vergangenheit aber auch Übergriffe auf Mitarbeiter gegeben habe. Im Sozialamt ist bereits seit Jahren ein Sicherheitsdienst tätig, auch in den Bürgerbüros fängt seit der Corona-Pandemie Personal die Besucher ab, um zu schauen, ob sie einen Termin haben und ihnen beim Einchecken zu helfen. Seit 2018 können Bürger zudem nicht mehr ohne Termin ins Verwaltungsgebäude I am Rathausplatz gehen und müssen sich bei einem Pförtner anmelden. In andere städtische Dienststellen kommt man inzwischen nur noch nach vorherigem Klingeln und Einlass.

Gebäude der Stadt Augsburg: Künftig elf Vollzeitstellen für Pförtner

Künftig sollen für alle Gebäude, die eine Zugangskontrolle brauchen, elf Vollzeitstellen für Pförtner vorgesehen werden, wobei dabei schon bestehende Planstellen (etwa an der Rathauspforte) eingerechnet sind. Teils werden aber auch neue Stellen geschaffen werden müssen. Bei Gebäuden mit höherer Sicherheitsstufe wie dem Sozialamt wird weiterhin externes Security-Personal beauftragt. Dort gibt es teils auch Taschenkontrollen.

Als Begründung für die inzwischen verschärften Zugangsregelungen wird die Mitarbeitersicherheit angeführt. Wie mit dem Rathaus künftig umzugehen ist, in dem neben den Fraktionsräumen und den Stadtrats-Sitzungssälen auch der Touristenmagnet Goldener Saal liegt, ist noch offen. Grundsätzlich gilt auch das Rathaus als Gebäude mit Risikoeinstufung. Hier erfolge im Zuge des Umbaus in den kommenden Jahren eine gesonderte Betrachtung, so die Stadt. (skro)