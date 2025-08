Stadt hat beim Umgang mit Stadtmarkt-Händlern Vertrauen verloren

Der Bauernmarkt auf dem Augsburger Stadtmarkt ist beliebt. Bei sonnigem Wetter sind unter der Woche nahezu alle Sitzplätze belegt. Der Zustand des Platzes ist indes bemitleidenswert. Risse im Boden, kaum Grün, keine Modernität. Insofern ist es gut, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt, um dem Bauernmarkt in Schuss zu bekommen. Ob dabei jede einzelne Maßnahme richtig ist, darüber lässt sich streiten. Der Umgang mit etlichen Beschickern ist jedoch unwürdig. Sie beklagen zurecht, bisher kaum in die Planung eingebunden worden zu sein. Der Frust sitzt tief, schließlich geht es bei manchen um die berufliche Existenz.

