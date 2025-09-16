Platz für 15.000 Urnen: Stadt Augsburg konkretisiert Planungen zu Naturfriedhof

Die Stadt Augsburg konkretisiert die Planungen zu einem Naturfriedhof im Wellenburger Forst. Auf den rund 8,9 Hektar zwischen Anhauser Weiher und Wellenburg sind nach aktuellem Stand rund 1500 sogenannte Bestattungsbäume mit jeweils zehn Urnen vorgesehen. Die Forstfläche gehört den Fuggern, sie werden den Friedhof künftig betreiben. Auch zur Frage nach der Parkplatzsitutation ist eine Entscheidung gefallen. Wie berichtet, gab es in der Vergangenheit hierzu mehrfach Diskussionen. Nun gibt es einen Plan, der aber nicht allen gefallen dürfte.

