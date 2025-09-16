Icon Menü
Stadt konkretisiert Planungen zu Naturfriedhof in Wellenburg

Augsburg

Platz für 15.000 Urnen: Stadt Augsburg konkretisiert Planungen zu Naturfriedhof

Der Friedhof im Wellenburger Forst soll Platz für bis zu 15.000 Urnengräber bieten. Vorgesehen ist zudem ein großer Andachtsplatz. Bis wann eine Realisierung möglich ist.
Von Jonas Klimm
    •
    •
    •
    Ein Forstweg zwischen Feldern soll künftig für Menschen mit Sondergenehmigung als Zufahrt zum Waldfriedhof bei Wellenburg dienen.
    Ein Forstweg zwischen Feldern soll künftig für Menschen mit Sondergenehmigung als Zufahrt zum Waldfriedhof bei Wellenburg dienen. Foto: Marcus Merk

    Die Stadt Augsburg konkretisiert die Planungen zu einem Naturfriedhof im Wellenburger Forst. Auf den rund 8,9 Hektar zwischen Anhauser Weiher und Wellenburg sind nach aktuellem Stand rund 1500 sogenannte Bestattungsbäume mit jeweils zehn Urnen vorgesehen. Die Forstfläche gehört den Fuggern, sie werden den Friedhof künftig betreiben. Auch zur Frage nach der Parkplatzsitutation ist eine Entscheidung gefallen. Wie berichtet, gab es in der Vergangenheit hierzu mehrfach Diskussionen. Nun gibt es einen Plan, der aber nicht allen gefallen dürfte.

