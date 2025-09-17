Esso-Grundstück: Stadt Augsburg sollte einmalige Chance nutzen

Das Peutinger-Gymnasium hat es nicht leicht. Die in die Jahre gekommenen Gebäude versprühen keinen Charme, der Sporthof ist in einem unwürdigen Zustand, der Ruf ausbaufähig. Wer das Peutinger kennt, weiß, was für ein großartiges Team hinter dieser Schule steht. Leider schafft es die Stadt seit Jahren nicht, das vorhandene Potenzial zu heben. Bei der drängenden Raumnot ergeht es dem Peutinger ähnlich wie anderen innerstädtischen Gymnasien. Nun könnte es An der Blauen Kappe einen Standortvorteil geben. Voraussetzung ist das Handeln der Stadt.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raumnot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis