Stadt sollte dringende Kaufchance für Esso-Grundstück nutzen und Raumnot lösen

Augsburg

Esso-Grundstück: Stadt Augsburg sollte einmalige Chance nutzen

Seit Jahren verhandelt die Stadt. Nun gäbe es eine Möglichkeit, die Raumnot für Innenstadtschulen mit einem Kauf zu lindern. Dafür müssen alle Optionen geprüft werden.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    Auf der bald frei werdenden Fläche, wo sich heute noch die Esso-Tankstelle befindet, könnte das Peutinger-Gymnasium erweitert werden.
    Auf der bald frei werdenden Fläche, wo sich heute noch die Esso-Tankstelle befindet, könnte das Peutinger-Gymnasium erweitert werden. Foto: Marcus Merk

    Das Peutinger-Gymnasium hat es nicht leicht. Die in die Jahre gekommenen Gebäude versprühen keinen Charme, der Sporthof ist in einem unwürdigen Zustand, der Ruf ausbaufähig. Wer das Peutinger kennt, weiß, was für ein großartiges Team hinter dieser Schule steht. Leider schafft es die Stadt seit Jahren nicht, das vorhandene Potenzial zu heben. Bei der drängenden Raumnot ergeht es dem Peutinger ähnlich wie anderen innerstädtischen Gymnasien. Nun könnte es An der Blauen Kappe einen Standortvorteil geben. Voraussetzung ist das Handeln der Stadt.

