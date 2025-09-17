Esso-Grundstück: Stadt Augsburg sollte einmalige Chance nutzen

Das Peutinger-Gymnasium hat es nicht leicht. Die in die Jahre gekommenen Gebäude versprühen keinen Charme, der Sporthof ist in einem unwürdigen Zustand, der Ruf ausbaufähig. Wer das Peutinger kennt, weiß, was für ein großartiges Team hinter dieser Schule steht. Leider schafft es die Stadt seit Jahren nicht, das vorhandene Potenzial zu heben. Bei der drängenden Raumnot ergeht es dem Peutinger ähnlich wie anderen innerstädtischen Gymnasien. Nun könnte es An der Blauen Kappe einen Standortvorteil geben. Voraussetzung ist das Handeln der Stadt.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden