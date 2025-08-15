Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Stadt verweigert Centurions erneut Stadionnutzung: Augsburgs Footballer sind verärgert“

American Football

Ärger bei den Augsburger Footballern ist nach Entscheidung der Stadt groß

Das Sportamt verwehrt den Footballern der Centurions Augsburg die Nutzung des Rosenaustadions. Ein Verantwortlicher spricht von einer „Farce“. Die Hintergründe.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Das Rosenaustadion bleibt den Augsburg Centurions (in Rot) ein weiteres Mal verwehrt. Die Stadt verweigerte die Nutzung für die Footballer.
    Das Rosenaustadion bleibt den Augsburg Centurions (in Rot) ein weiteres Mal verwehrt. Die Stadt verweigerte die Nutzung für die Footballer. Foto: Christian Rudnik

    Der Ärger bei den American Footballern der Centurions Augsburg ist groß. „Ich finde es krass“, sagt Teammanager Daniel Metzler. „Die ganze Veranstaltung war eine Farce“, fügt er hinzu. Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Centurions, des FC Augsburg, des TSV Schwaben Augsburg und der Stadt, um nochmals zu diskutieren, ob die Nutzung des Rosenaustadions für die Footballer, parallel zum Spielbetrieb der Regionalliga-Fußballer, möglich ist. Das Ergebnis ist für die Centurions unverständlich und unbefriedigend.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden