Ärger bei den Augsburger Footballern ist nach Entscheidung der Stadt groß

Der Ärger bei den American Footballern der Centurions Augsburg ist groß. „Ich finde es krass“, sagt Teammanager Daniel Metzler. „Die ganze Veranstaltung war eine Farce“, fügt er hinzu. Am Donnerstag trafen sich Vertreter der Centurions, des FC Augsburg, des TSV Schwaben Augsburg und der Stadt, um nochmals zu diskutieren, ob die Nutzung des Rosenaustadions für die Footballer, parallel zum Spielbetrieb der Regionalliga-Fußballer, möglich ist. Das Ergebnis ist für die Centurions unverständlich und unbefriedigend.

