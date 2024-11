Das Stadtarchiv gibt Einblick in den Augsburger Bilderschatz

Es dauert nur wenige Sekunden, dann hat Dominik Feldmann gefunden, was er sucht. Vorsichtig hebt er die Hülle aus der Schublade und holt die Schwarz-Weiß-Fotografie heraus. Darauf zu sehen ist das Rathaus, das Wahrzeichen von Augsburg. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Denn direkt davor ist die Ecke eines weiteren Gebäudes zu erkennen. Dort, wo sich heute der freie Rathausplatz erstreckt. Ein Werk künstlicher Intelligenz? Schnell kann der stellvertretende Leiter des Augsburger Stadtarchivs aufklären. Was dort zu sehen ist, ist das Gebäude der Augsburger Börse, das beim Luftangriff von 1944 so stark zerstört wurde, dass es 1949 abgetragen werden musste.

