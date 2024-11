Mehrere Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht kam es in den vergangenen Tagen in und um Augsburg. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B17 ein Unfall, dessen Verursacher flüchtete. Demnach war ein 57-Jähriger mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen B17 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Stadtbergen setzte der bislang unbekannte Fahrer eines weiteren VW zum Überholen an und scherte knapp vor dem Auto des 57-Jährigen ein. Der bremste scharf ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin fuhr ihm ein 65-jähriger Autofahrer hinten auf. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1910 zu melden.

Auto auf Firmengelände in Lechhausen angefahren

Daneben wurde am Freitag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr das Auto einer 21-Jährigen auf einem Firmengelände in der Curt-Frenzel-Straße in Lechhausen beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. Am Samstagnachmittag parkte ein 40-Jähriger zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr seinen grauen VW in der Spicherer Straße in Pfersee. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Auch hier sucht die Polizei unter Telefon 0821/323-2610 nach Zeugen. (gau)