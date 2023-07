Stadtfest in Neusäß 2023: Programm, Öffnungszeiten und Parken beim Festgelände

Am Wochenende findet in Neusäß wieder das Stadtfest statt. Hier erfahren Sie alles rund um das Programm, die Öffnungszeiten und das Parken beim Festgelände.

Nach den Corona-Jahren herrscht endlich wieder Normalität im Festbetrieb und auch die kleineren Städte eröffnen wieder alle ihre Stadtfeste. So auch in Neusäß, wo es im Juli wieder eine Vielzahl an Attraktionen für Besucher aus dem Umland gibt. Das Fest erstreckt sich dabei nicht nur auf ein paar Tage, sondern verteilt sich sogar auf zwei Wochenenden.

Wir zeigen Ihnen, an welchen Tag das Stadtfest im Juli stattfindet. Außerdem erfahren Sie hier alles rund um das umfangreiche Programm der Veranstaltung. Für Besucher von außerhalb haben wir hier auch noch einige Infos zu den besten Parkmöglichkeiten in der Nähe des Festes zusammengetragen.

Öffnungszeiten beim Stadtfest in Neusäß 2023

Das Stadtfest in Neusäß findet 2023 in der ersten Julihälfte statt. Am zweiten Juli-Wochenende geht es am Freitag, dem 7. Juli, los mit der Veranstaltung. Die erste Runde des Stadtfestes geht bis Sonntag, 9. Juli. In der Woche darauf geht es dann am Donnerstag, 13. Juli, weiter, bis das Fest zum Ende der Woche dann seine Pforten für das Jahr 2023 schließt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Das sind die genauen Veranstaltungstage des Stadtfestes in Neusäß:

Freitag , 7. Juli - Sonntag, 9. Juli

Donnerstag, 13. Juli - Sonntag, 16. Juli

Programm beim Stadtfest in Neusäß 2023

Das Stadtfest in Neusäß findet 2023 hauptsächlich in der Remboldstraße und im Ägidiuspark statt. Dort bauen Darsteller, Vereine und Gastronomen ihre Stände auf und bieten ein umfangreiches Angebot für die Besucher. Dieses reicht vom klassischen Kinderschminken bis zu ausgefallenen Showtanz-Nummern. Das Programm der verschiedenen Tage ähnelt sich dabei zwar, doch ist kein Tag des Stadtfestes wie der andere.

Das Programm für die beiden Wochenenden des Neusässer Stadtfestes haben wir Ihnen hier zusammengetragen:

Datum Uhrzeit Programmpunkt Freitag , 7. Juli 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 19.30 Uhr Eröffnung des Stadtfestes durch die Stadtkapelle Neusäß 18.00 - 18.15 Uhr Begrüßungsansprache durch den Bürgermeister 18.00 - 18.30 Uhr Spinnenfrau Luftartistik 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 19.45 - 20.15 Uhr Showtanzgruppe Narrneusia e.V. 20.15 - 20.45 Uhr Spinnenfrau Luftartistik 21.00 - 23.00 Uhr Austria 4+ (Musik) 22.30 - 23.00 Uhr Feuertanz mit Feuer-Luftring Samstag, 8. Juli 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 19.00 Uhr Präsentation eines Feuerwehreinsatzfahrzeugs 17.15 - 17. 45 Uhr Spinnenfrau Luftartistik 17.30 - 20.00 Uhr The Hep Cats (Musik) 18.00 - 18.45 Uhr Mitmachkonzert der Musikspatzen 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 19.00 - 0.00 Uhr Summer Sound Party (Ab 16 Jahren) 20.00 - 20.30 Uhr Spinnenfrau Luftartistik 21.00 - 23.30 Uhr John Garner (Musik) 22.30 - 23.00 Uhr Feuertanz mit Feuer-Luftring Sonntag, 9.7. 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 19.30 Uhr Blue Notes Big Band 17.00 - 20.00 Uhr Baumklettern für Kinder 17.00 - 21.00 Uhr Kleine Oldtimer und Schlepper Schau 17.30 - 18.00 Uhr Hexentheater 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 19.30 - 20.00 Uhr Spinnenfrau Luftartistik 20.00 - 21.45 Uhr Loamsiada (Musik) 21.00 - 21.30 Uhr Spinnenfrau Luftartistik Donnerstag, 13. Juli 17.00 - 17.30 Uhr Twin Taekwondo Neusäß-Westheim 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 20.00 Uhr VHS Workshop "Bienenwachstücher selbst hergestellt" 17.30 - 18.00 Uhr Showtanz des Tanzsportzentrums Augsburg 18.00 - 18.30 Uhr Kinder- und Jugend-Showtanzgruppe Narrneusia e.V. 19.00 - 22.30 Uhr Salvatore und Rosario Freitag 14. Juli 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 20.30 Uhr Präsentation verschiedener Ensembles der Sing- und Musikschule Neusäß e.V. 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 18.15 - 19.00 Uhr Workshop "Ukulele spielen" 19.30 - 20.15 Uhr Workshop "Ukulele spielen" 21.15 - 23.30 Uhr Unlimited Culture (Musik) Samstag, 15. Juli 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 20.00 Uhr Präsentation eines Feuerwehreinsatzfahrzeugs 17.00 - 20.00 Uhr Kinder-Kunst-Aktion 17.30 - 20.00 Uhr Attics 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 21.00 - 23.30 Uhr The Magic of Queen (Musik) Sonntag, 16. Juli 17.00 - 18.30 Uhr Ehrung der Aufsteiger und Meister unter den Sportvereinen der Neusässer Sportvereine 17.00 - 19.00 Uhr Kinderschminken 17.00 - 20.00 Uhr Baumklettern für Kinder 17.00 - 21.00 Uhr Elektrischer Autosalon Drexl + Ziegler 18.00 - 20.00 Uhr Wurfgeschwindigkeitsmessung 19.00 - 21.30 Uhr The Beatles (Musik)

Stadtfest in Neusäß 2023: Parken beim Festgelände

Die Anreise zum Stadtfest in Neusäß 2023 geht mit dem Auto ebenso problemlos wie mit der Bahn. Für Autofahrer gibt es dabei besonders gute Neuigkeiten: Besucher des Stadtfestes können während dem Fest kostenlos in der Tiefgarage der Stadt Neusäß parken.

Auch eine Anreise mit dem Zug ist völlig unproblematisch. Da sich das Festgelände nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt befindet, fällt der sonst oft so lange Fußweg vom Bahnhof zum Zielort weg. Die Bahn ist hier also eine echte Alternative zum Auto bei der Anreise zum Stadtfest in Neusäß.