Diese Stadtführungen gibt es in Augsburg - ein Überblick

Stadtführungen sind nicht nur für Touristen, sondern auch für langjährige Stadtbewohner interessant. Wir bieten Ihnen eine Übersicht über Angebote in Augsburg.

Auf den Spuren der Fugger wandeln, an einer geführten Kneipentour teilnehmen oder eine interaktive Stadführung mit dem Smartphone verfolgen. Das Angebot an Stadtführungen in Augsburg ist durchaus vielfältig und bietet auch alteingesessenen Augsburgerinnen und Augsburger die Möglichkeit, die Fuggerstadt noch besser oder gar aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit stellen wir Ihnen zunächst die "klassischen" Stadführungsangebote vor, bei denen Sie, entweder mit oder ohne Anmeldung, sich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Augsburg bewegen und dabei von einer Stadtführerin oder einem Stadtführer begleitet werden. Im Anschluss gehen wir auf verschiedene virtuelle oder digital ergänzte Stadtführungen ein.

Öffentliche Stadtführungen in Augsburg: Auf den Spuren der Fugger, am Wasser und für Kinder

Bei den öffentlichen Führungen in der Stadt Augsburg handelt es sich um Führungen, deren Termine schon im Voraus festgelegt sind und an denen man beispielsweise auch als Einzelperson oder Kleingruppe teilnehmen kann. Im Gegensatz zu den Gruppenführungen zahlt man bei den öffentlichen Führungen pro teilnehmender Person. Ein weiterer Unterscheidungspunkt stellt der Wegfall der Wahlmöglichkeit des Stadtführers oder der Stadtführerin dar. Bei Gruppenführungen kann man bereits im Buchungsprozess erfahren, von welcher Person die Stadtführung am jeweiligen Tag durchgeführt wird.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl der öffentlichen Führungen in Augsburg und stellen Ihnen diese jeweils in aller Kürze vor. Für eine vollständige Liste aller öffentlichen Führungen durch die Stadt Augsburg suchen Sie bitte die offizielle Webseite auf. Sie müssen sich für jede der öffentlichen Führungen spätestens eine halbe Stunde im Voraus telefonisch unter 0821 / 502 07 - 0 oder digital anmelden.

Auf den Spuren von Brecht, Fugger und Mozart

Informationen: Diese grundlegende Stadtführung bietet Interessierten Einblicke in die wichtigsten kulturellen Spots der Fuggerstadt . Im Führungspreis sind verschiedene Eintrittsgelder bereits inkludiert.

Dauer: Ungefähr zwei Stunden.

Ungefähr zwei Stunden. Termine und Uhrzeiten: Zwischen April und Oktober findet die Stadtführung zweimal täglich (jeweils 11.00 und 14.00 Uhr statt). Zwischen November und März kann nur der 14.00 Uhr Termin täglich angeboten werden.

Preis: 14 Euro pro Person. Der ermäßigte Preis beträgt 12 Euro pro Person. Es besteht ein Familienangebot, bei dem zwei Erwachsene und zwei Kinder die Stadtführung für insgesamt 30 Euro erleben können.

Augsburg kinderleicht - Die Familienführung

Informationen: Die Stadtführung Augsburg kinderleicht wird ihrem Namen gerecht und bringt Kindern sowie junggebliebenen Erwachsenen die mehr als 2000-jährige Geschichte der Fuggerstadt anhand von lustigen Geschichten und Anekdoten nahe. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 7.

Dauer: Eineinhalb Stunden.

Eineinhalb Stunden. Termine und Uhrzeiten: Zwischen April und Oktober findet die Stadtführung an jedem zweiten Samstag eines jeden Monats um 14.30 Uhr statt.

Preis: Eine Familienkarte kostet 20 Euro. Damit können zwei Erwachsene sowie zwei Kinder an der Stadtführung teilnehmen.

Wenn die Schatten länger werden - Die Abendführung durch Augsburg

Informationen: Sobald in Augsburg die Sonne untergegangen ist wird die Fuggerstadt in vielen bunte Farben erleuchtet. Bauwerke aus verschiedenen Epochen erhalten durch gezielte Beleuchtung neuen Glanz. Bei der Abendführung durch Augsburg erfahren Sie allerhand interessante Fakten und Geheimnisse rund um die Bauwerke in der Innenstadt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 7.

Dauer: Rund 1,5 Stunden.

Rund 1,5 Stunden. Termine und Uhrzeiten: Die Abendführung findet ausschließlich an den Samstagen zwischen Mai und September ab 20.00 Uhr statt.

Preis: 12 Euro pro Person. Der ermäßigte Preis beträgt 10 Euro pro Person.

Die historischen Wassertürme am Roten Tor - Ein weltweit einmaliges Welterbe

Informationen: Der älteste Wasserturm Europas befindet sich selbstverständlich in Augsburg . Bei dieser Stadtführung besichtigen Sie das Aushängeschild des UNESCO-Weltkulturerbes, welches sich direkt am Roten Tor in Augsburg befindet. Nebenbei erfahren Sie allerlei interessante Fakten rund um den Themenbereich Wasserversorgung und Wassertransport.

Dauer: Etwa eine Stunde.

Etwa eine Stunde. Termine und Uhrzeiten: Die Führung findet von April bis Oktober an Samstagen um 14.00 Uhr sowie an Sonntagen um 11.00 Uhr statt.

Preis: 9 Euro pro Person.

Busrundfahrt - Augsburg in zwei Stunden erfahren

Informationen: Bei dieser Stadtrundfahrt erreichen Sie bequem die schönsten Orte der Stadt per Busshuttle.

Dauer: Zwei Stunden.

Zwei Stunden. Termine und Uhrzeiten: Zwischen April und Oktober sowie Ende November bis Mitte Dezember jeweils Freitag 15.00 Uhr und Samstag sowie Sonntag 11.00 Uhr.

Preis: 15 Euro pro Person. Der ermäßigte Preis beträgt 13 Euro pro Person. In den Führungspreisen sind die Eintrittsgelder für die Fuggerei sowie den Goldenen Saal inkludiert.

Stadtführungen in Augsburg für Gruppen - Diese Sprachen werden angeboten

Das Angebot an "klassischen" Stadtführungen in Augsburg ist sehr reichhaltig. Über die Webseite der Regio Augsburg Tourismus GmbH können Sie die verschiedenen Angebote durchstöbern und die für Sie beste Führung auswählen.

Sie können jede der Führungen entweder über die offizielle Webseite oder telefonisch unter 0821 / 502 07 - 0 buchen. Alternativ können Sie auch eine Anfrage per E-Mail an tourismus@regio-augsburg.de stellen.

Neben Deutsch werden die Stadtführungen für Gruppen in Augsburg zum Teil auch in einer der folgendenen Sprachen durchgeführt:

Chinesisch

Englisch

Französisch

Griechisch

Italienisch

Japanisch

Niederländisch

Polnisch

Portugiesisch

Russisch

Spanisch

Tschechisch

Stadtführungen in Augsburg: "Wasser in der Stadt" oder "Auf den Spuren der Fugger" - eine Auswahl

Wir stellen Ihnen im Folgenden eine Auswahl an verschiedenen Stadtführungen für Gruppen vor. Die gesamte Liste inklusive diverser Filtermöglichkeiten finden Sie auf der offiziellen Webseite der Regio Augsburg GmbH. Als besonderes Highlight kann die Möglichkeit gezählt werden, an einer authentischen Stadtführung teilzunehmen. Das bedeutet, dass der Stadtführer oder die Stadtführerin auf Wunsch in zeitgemäßer Kleidung erscheint. Aus diesem Grund finden Sie in unserer Liste den Unterpunkt "gewandet". Wenn dort ja oder gegen Aufpreis steht, können Sie das historisch immersive Zusatzerlebnis buchen.

Augsburg kurz und bündig

Informationen: In dieser kurzen Führung erhalten diejenigen Personen, die zum ersten Mal in Augsburg sind einen kurzen Überblick über die Fuggerstadt . Bei dieser Führung werden, aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit, keine Innenräume besichtigt.

Dauer: Ungefähr eine Stunde.

Gewandet: Ja, gegen Aufpreis.

Preis: 70 Euro (maximal 25 Personen).

2000 Jahre Geschichte

Informationen: Bei dieser klassischen Stadtführung lädt die Stadtführerin oder der Stadtführer zu einem Rundgang durch 2000 Jahre Stadtgeschichte Augsburg ein. Diese Führung ist besonders für geschichtsaffine Personen zu empfehlen.

Dauer: Etwa zwei Stunden.

Gewandet: Ja, gegen Aufpreis.

Preis: 95 Euro zuzüglich 7,50 Euro Eintrittsgeldern pro Person (maximal 25 Personen).

Auf den Spuren der Fugger durch die Renaissancestadt Augsburg

Informationen: Diese Stadtführung beleuchtet die wohl mächtigste Familie des Mittelalters - die Fugger. Bei der rund zweistündigen Führung werden eine Vielzahl an Gebäuden, die den Fugger gehörten bzw. immer noch gehören, sowie die weltberühmte Fuggerei und das Fuggermuseum angesteuert.

Dauer: Circa zwei Stunden.

Gewandet: Ja, gegen Aufpreis.

Preis: 95 Euro zuzüglich 5,50 Euro Eintrittsgeldern pro Person.

Wasser in der Stadt – das Augsburger Wassermanagement-System

Informationen: Bei dieser Stadtführung dreht sich zwei Stunden lang alles um das Thema Wasser. 2019 erhielt die Wasserversorgung Augsburgs den Status " UNESCO Weltkulturerbe". Es werden sowohl Renaissance-Brunnen als auch die verschiedenen Kanäle, die sich durch die Augsburger Altstadt winden besichtigt. Während der kalten Monate sind die Brunnen zum Schutz vor gefrierender Kälte abgedeckt.

Dauer: Circa zwei Stunden.

Gewandet: Ja, gegen Aufpreis.

Preis: 95 Euro.

Bert Brecht - Kindheit und Jugend in Augsburg

Informationen: Bertolt Brecht verbrachte viele Jahre seines Lebens, darunter seine gesamte Kindheit und Jugend, in der Fuggerstadt . Bei dieser Stadtführung stehen die jungen Jahre Brechts im Fokus.

Dauer: In etwa zwei Stunden.

Gewandet: Nein.

Preis: 130 Euro.

Im Dunkel der Nacht

Informationen: Diese Stadtführung findet ausschließlich in den Abendstunden statt, wenn die Sonne untergegangen ist und die Augsburger Altstadt in ein schummriges Licht getaucht ist. Länger werdende Schatten garantieren Gruselfaktor.

Dauer: Rund 90 Minuten.

Gewandet: Ja, gegen Aufpreis.

Preis: 95 Euro.

Meditativer Rundgang durch Augsburg

Informationen: Als Kontrastprogramm verspricht diese Stadtführung den Weg zur inneren Mitte. Entspanntes Aufsuchen von energetisch besonderen Orten in der Augsburger Innenstadt.

Dauer: Rund 90 Minuten.

Gewandet: Nein.

Preis: 95 Euro.

Virtuelle und digital unterstützte Stadtführungen durch Augsburg - ein Überblick verschiedener Apps und Rallyes

Nicht erst seit der Corona Pandemie befinden sich die digital unterstützten oder komplett in den virtuellen Raum verlagerten Stadtführungsangebote auf dem Vormarsch. Auch klassische Angebote wie Schnitzeljagden, die oftmals auch als Rallyes bezeichnet werden, erleben eine Rückkehr zu altem Glanz. Ob vorgefertigte Stadtführung oder das Zusammenstellen einer individuellen Tour durch die Stadt - das Angebot in der Fuggerstadt ist sehr vielfältig. Wir stellen Ihnen eine Auswahl an digitalen Angeboten vor. Eine Liste aller verfügbaren Zusatzangebote finden Sie auf der offiziellen Webseite.

Virtuelle Stadtführung durch Augsburg

Informationen: Seit der Corona-Pandemie gibt es die Möglichkeit einen Stadtführer oder eine Stadtführerin live, von zu Hause oder vom Klassenzimmer aus, auf einer Stadtführung zu begleiten. Das verwendete Equipment entspricht dabei stets dem "state of the art", sodass ein ruckelfreies und rauscharmes Livebild der Augsburger Innenstadt um die ganze Welt gesendet werden kann. Diese Stadtführung kann auf Deutsch, Englisch sowie Italienisch gebucht werden. Als Voraussetzung wird ausschließlich eine durchweg stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät benötigt.

Dauer: Ca. 1 Stunde.

Preis: 100 Euro für reguläre Gruppen und 70 Euro für Schulklassen beziehungsweise andere Gruppen mit Anrecht auf reduzierte Preise.

RömA-App - Römisches Augsburg

Bei der RömA-App handelt sich um ein Kombinat aus geführter Audiotour durch die Fuggerstadt zur Zeit der Römer sowie einer interaktiv bedienbaren Stadtkarte, auf der man fundierte Kenntnisse zu römischen Sehenswürdigkeiten erlangen kann. Zusätzlich wird in der App die Möglichkeit geboten, sich eine , an die eigenen Interessen angepasste, Stadtführung individuell zusammenzustellen.

Augsburger Migrationsgeschichte erleben - Die Amigra App

Die Amigra App ist eine virtueller Reiseführer durch die Migrationsgeschichte Augsburgs. Über die offizielle Webseite der App, sowie die üblichen Kanäle, können Sie die App kostenlos herunterladen.

Regio Augsburg Stadtrallye

Dabei handelt es sich um eine interaktive Schnitzeljagd durch Augsburg. Um die Rallye zu starten besuchen Sie bitte die offizielle Webseite der Regio Augsburg und drucken den Spielplan aus.

Familien-Rallye

Als interaktives Abenteuer für Kinder konzipiert begeistert die Familien-Rallye Jung und Alt. Während man die Stadt besichtigt löst man knifflige Fälle rund um die Augsburger Geschichte. Um an der Rallye teilnehmen zu können wird ausschließlich ein Smartphone benötigt. Alle weiteren Anleitungen und alle verfügbaren Varianten der Rallye finden Sie auf der offiziellen Webseite der Familien-Rallye.

Spurensuche Lechfeldschlacht - die Lechfeldschlacht hautnah erleben

Um diese App zu benutzen muss man viel Zeit mitbringen. Man schlüpft in eine Rolle aus der Vergangenheit und begibt sich auf immersive Zeitreise in das Jahr 955, in dem die weltberühmte Schlacht auf dem Lechfeld stattfand. Das Angebot richtet sich an erfahrene Spurensucher und Hobbyarchäologen. Das Begleitheft, welches Sie zur Bedienung der App benötigen, können Sie entweder auf der offiziellen Webseite herunterladen und anschließend ausdrucken oder kostenfrei am Schalter der Touristeninformation am Rathausplatz abholen.