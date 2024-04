Stadtgeschichte

Neun Orte in Augsburg, an denen die Zeit stillzustehen scheint

Die Zeit steht bekanntlich nicht still. Und doch - an manchen Stellen in Augsburg scheint die Vergangenheit zum Greifen nah.

Plus In Augsburg ist nichts, wie es einmal war. Oder doch? Einige Orte gibt es noch, die wie aus der Zeit gefallen scheinen - und die sich teils direkt vor unserer Nase befinden.

Von Anna Mohl

Eigentlich ist immer etwas los in Augsburg. Tagsüber wuseln tausende Menschen geschäftig durch die Stadt, nachts rücken die Nachtschwärmer aus zum Feiern. Und doch es gibt sie noch: Orte, an denen die Zeit etwas langsamer zu ticken scheint. Die an Tage erinnern, als noch Kutschen über den Rathausplatz rollten und alles ein bisschen ruhiger zuging. Unsere Redaktion hat einige von ihnen besucht.

1. Andächtig innehalten in der Goldschmiedekapelle St. Anna

Direkt in der Fußgängerzone und nicht weit vom Königsplatz entfernt ruht die Kirche Sankt Anna. Der Eingang leicht versteckt, bietet die alte Kirche einen Ruhepol für Menschen, die dem hektischen Treiben einen Moment entkommen möchten. Über den Annahof gelangt man in die Annakirche. Aus ihrem Kirchenschiff geht die Goldschmiedekapelle ab. Anders, als ihr Name vermuten lässt, ist die einstige Zunftkapelle der Goldschmiede schlicht gehalten. Das wenige Licht schafft eine sanfte Dämmerstimmung. Wer danach wieder ans Tageslicht tritt, hat das Gefühl, in einer anderen Welt gelandet zu sei.

