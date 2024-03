Augsburg

12:30 Uhr

Stühlerücken am Stadtmarkt: Das tut sich auf Augsburgs Gastro-Meile

Plus Dieses Frühjahr wird es einige Änderungen auf dem Augsburger Stadtmarkt geben. Welcher Gastro-Betrieb wo expandiert und wann die Pläne konkret werden.

Von Arne Seyffert

Immer häufiger wechseln, erweitern oder schließen die Händlerinnen und Händler am Augsburger Stadtmarkt ihre Geschäfte. Auch diesen Frühling stehen wieder einige Neueröffnungen sowie Erweiterungen an. Besonders in der Viktualienhalle und der Bäckergasse wird sich in den kommenden Monaten einiges tun.

Feinkost Thassos hat den ehemaligen und mittlerweile leerstehenden Stand "Kas & Co" übernommen. Damit möchten die Inhaber den Stadtmarkt auch ein wenig attraktiver gestalten, so Güri Thassos. Was genau geplant sei, wollte der Sohn des Inhabers aber nicht verraten. Nur so viel: Anfang Mai soll eine Art 'Tasting'-Bereich mit italienischem Schwerpunkt entstehen. Dazu laufen momentan noch einige Umbauarbeiten, teilte das Marktamt der Stadt Augsburg mit.

