Gemüsefrau Patricia Breumair nimmt Abschied vom Stadtmarkt

Es gibt einen weiteren Abschied am Stadtmarkt in Augsburg. Gemüsefrau Patricia Breumair aus Stätzling ist am Samstag zum letzten Mal am Bauernmarkt vertreten. 24 Jahre lang hatte sie Gemüse an ihrem Stand verkauft. Ihre Schwiegertochter war dabei oft an ihrer Seite. Die Familie Breumair gehört zu den ersten Händlern des Augsburger Stadtmarkts. Es ist somit ein Abschied nach 94 Jahren.

Abschied vom Stadtmarkt: Es sind auch gesundheitliche Gründe

„Es sind zum einen gesundheitliche Gründe“, begründet Patricia Breumair ihren Rückzug, „aber es wird uns auch zu viel“. Am Wochenmarkt in Pfersee, der stets freitags stattfindet, wird sie weiterhin vertreten sein. Für die Familie Breumair geht eine Ära am Stadtmarkt zu Ende. Patricia Breumair sagt: „Wir sind die dritte Generation. Die Mutter von meinem Ehemann Peter und zuvor die Großmutter waren am Markt vertreten.“ Man gehörte somit beim Start des Marktes im Jahr 1930 zu den ersten Händlern. Patricia Breumair führt den Stand seit dem Jahr 2000 allein. Zuvor hatte sie die Schwiegermutter unterstützt. Begonnen habe sie im Jahr 1994: „Insofern habe ich auch mein 30. Jubiläum am Markt.“

Am Samstag hat Patricia Breumair aus Stätzling letztmals am Stadtmarkt geöffnet. Foto: Michael Hörmann

Anfangs hatte Patricia Breumair ihren Stand auf dem Areal des Bauernmarkts. Hier ist jetzt ein Biergarten im Sommer aufgebaut. Händler vom Bauernmarkt zogen vor einigen Jahren in die Bäckergasse um. Die Zahl der Bauernmarkt-Händler geht permanent zurück. Heidi Kalchschmid, die sich selbst als „Apfel-Heidi“ bezeichnet, übernahm einen Stand in der Gemüsegasse. Ihren Stand am Bauernmarkt gab sie auf.