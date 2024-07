Der „krummhaxende Italiener“ wechselt die Seiten am Stadtmarkt

Paolo Maiolo ist eine Institution am Augsburger Stadtmarkt. Seit 28 Jahren betreibt er in der Viktualienhalle einen Imbiss, an dem er Nudelgerichte verkauft. „Zum krummhaxed‘n Italiano“ heißt der Stand. Es ist eine Anspielung auf die Leidenschaft von Maiolo, der in der regionalen Fußballszene bekannt ist. Derzeit trainiert der 54-Jährige den SV Türkgücü Königsbrunn. Dieser Vertrag wurde verlängert, einen Wechsel gibt es hingegen im Berufsleben: Maiolo wechselt in der Viktualienhalle die Seiten. Seinen eigenen Stand gibt er zum 31. Juli auf, er hat eine neue Aufgabe gefunden.

Maiolo wird bei Feinkost Thassos beginnen, der derzeit in der Viktualienhalle erweitert, es wird künftig neben der Theke ein Bistro geben. Dieses Bistro wird Maiolo betreiben. „Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagt er. Der Umbau läuft, voraussichtlich Mitte Augsburg geht es los. Der Verkauf von Feinkost Thassos geht unabhängig vom Umbau weiter. Es gibt einen Ersatzstand in der Viktualienhalle.

Icon Vergrößern Das ist der Aushang am Stand von Paolo Maiolo. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Das ist der Aushang am Stand von Paolo Maiolo. Foto: Michael Hörmann

Über seinen anstehenden Abschied hat Maiolo seine Kunden mit einem handgeschriebenen Ausgang informiert. Eine Frau habe zu ihm gesagt, „das kannst du doch nicht machen“, sagt der Gastronom. Sie komme seit ihrer Lehrzeit zu ihm und werde jetzt Oma. Der „krummhaxede Italiener“ sei ihre bevorzugte Adresse am Stadtmarkt. Maiolo musste lachen bei der Aussage: „Ich bin ja nicht aus der Welt.“ Für seinen Stand sucht er einen Nachmieter.