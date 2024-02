Stadtmarkt in Augsburg: Metzgerei Hörmann findet kein Personal

Der Stand der Metzgerei Hörmann in der Fleischhalle ist seit mehreren Wochen geschlossen. Die Firmenleitung begründet den Schritt mit Personalnot.

Die Metzgerei Hörmann gilt am Augsburger Stadtmarkt als Institution. In der Fleischhalle betreibt das Unternehmen einen Stand mit zwei Verkaufstheken. Seit Wochen ist der Stand geschlossen. Nun informiert das Unternehmen über die Gründe. Es herrsche Personalnot. Es ist der zweite Stand am Stadtmarkt, der wegen fehlender Kräfte vorübergehend geschlossen hat.

Auch die Nordsee in der Fischgasse hat gegenwärtig geschlossen. Verwiesen wird auf eine weitere Nordsee-Filiale in der City-Galerie in Augsburg. Die Metzgerei Hörmann hat ihren Sitz in Rehling. Filialen gibt es in Aystetten, Westendorf und Aindling. Hinzu kommt das Geschäft am Stadtmarkt. Die Filiale sei "bis auf Weiteres" geschlossen, heißt es in einem Aushang: "Die Situation, leider keine Mitarbeiter für den Verkauf zu finden, zwingt uns zu dieser Entscheidung." Das Unternehmen Hörmann hofft, bald neues Personal zu finden. Auch Quereinsteiger seien willkommen. (möh)

