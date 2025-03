Stadtmarkt in Augsburg testet längere Öffnungszeiten am Samstag

Die Diskussion wird seit Jahren geführt. Warum schließt der Stadtmarkt in Augsburg am Samstag bereits um 14 Uhr? Viele Kunden wünschen eine Verlängerung der Öffnungszeit. Auch Geschäftsleute hatten wiederholt argumentiert, dass der Stadtmarkt eine Belebung für die Innenstadt sei. Es sehe nicht gut aus, wenn Kunden am Samstagnachmittag vor verschlossenen Markttoren stehen. Nun kommt Bewegung in die Debatte. Die Stadt Augsburg startet einen mehrmonatigen Test. Start ist am Karsamstag, 19. April. Ab diesem Zeitpunkt ist samstags dann bis 17 Uhr geöffnet. Die Teilnahme der Stadtmarkt-Händler ist freiwillig.

Es war am Samstag vor zwei Wochen. Bei Temperaturen von 15 Grad waren zur Mittagszeit die Plätze in den Cafés und Lokalen am Stadtmarkt komplett belegt. Auch wenn offiziell um 14 Uhr Schluss sein sollte, ging es an den Tischen weiter. Die Besucher genossen die Sonne und das bunte Treiben am Markt. An diesem Tag hätten sie eigentlich um 14 Uhr gehen sollen, manche Gäste blieben bis halb vier.

Nun wird dies erlaubt. Der Stadtmarkt ist künftig samstags bis 17 Uhr geöffnet. Start für die bis zum Jahresende dauernde Pilotphase ist Karsamstag, 19. April. Mit der erweiterten Öffnungszeit soll nicht nur der Stadtmarkt selbst gestärkt, sondern auch die Attraktivität der Innenstadt weiter erhöht werden. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagt: „Der Stadtmarkt ist das Herzstück der Innenstadt. Mit der verlängerten Öffnungszeit schaffen wir ein attraktives Angebot für Bürger und Gäste unserer Stadt.“

Stadtmarkt Augsburg: Die Pilotphase dauert mehrere Monate

Mehr Stadtmarkt am Samstag bedeutet nach seinen Worten mehr Aufenthaltsqualität auf dem Stadtmarkt und eine Stärkung des Marktes als zentraler Handelsplatz, was insgesamt die Attraktivität der Innenstadt erhöhe. Mit der aktuellen Pilotphase soll überprüft werden, wie sich die Samstagsöffnung bis 17 Uhr auf den Stadtmarkt, das Kundenverhalten und das Gesamtgefüge der Innenstadt auswirkt. „Wir erhoffen uns dadurch nicht nur mehr Kundenfrequenz, sondern auch, neue Kundengruppen zu gewinnen und auch einen Anstieg der Umsätze für unsere Beschicker“, so Hübschle.

Auch Marktamtsleiter Wolfgang Färber begrüßt die Initiative. Er setzt auf eine breite Beteiligung der Markthändler. „Verlängerte Öffnungszeiten sind eine Chance, die wir gemeinsam nutzen sollten und eine großartige Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, um den Stadtmarkt noch lebendiger zu gestalten.“ Die Händler können selbst entscheiden, ob sie die verlängerte Öffnungszeit nutzen. Aus Sicht des Marktamtes wäre eine möglichst hohe Beteiligung wünschenswert, um das vielfältige Angebot des Stadtmarkts auch während der verlängerten Öffnungszeit abzubilden.

Ein Sicherheitsdienst ist samstags vor Ort am Augsburger Stadtmarkt

Um einen reibungslosen Ablauf des geänderten Öffnungsregimes zu unterstützen, ist zudem der Sicherheitsdienst vor Ort. Im Oktober erfolgt eine erste Evaluierung der Pilotphase. Dabei wird geprüft, wie sich die verlängerten Öffnungszeiten auf das Marktgeschehen auswirken und wie die Akzeptanz bei Händlern und Markt-Kundschaft ist.