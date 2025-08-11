Icon Menü
Stadtmarkt-Umbau: Oberbürgermeisterin verspricht Lösung für betroffene Händler

Augsburg

Nach „Dilettantismus“-Vorwürfen: Stadt sagt Stadtmarkt-Händlerin Unterstützung zu

Wegen mangelnder Professionalität rund um den Umbau des Bauernmarktes kritisierte Astrid Grotz die Stadt scharf. Nun scheint OB Weber das Thema zur Chefsache zu machen.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Astrid Grotz betreibt seit mehr als 20 Jahren das VinCafé auf dem Stadtmarkt. Sie fürchtet um ihre berufliche Existenz.
    Astrid Grotz betreibt seit mehr als 20 Jahren das VinCafé auf dem Stadtmarkt. Sie fürchtet um ihre berufliche Existenz.

    Die Kritik von VinCafé-Betreiberin Astrid Grotz und weiterer Stadtmarkt-Beschicker an der mangelnden Professionalität und Kommunikation der Stadt im Vorfeld der Bauernmarkt-Sanierung hat einiges aufgewirbelt. Nach einem Bericht unserer Redaktion schaute Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) noch am selben Tag persönlich im VinCafé vorbei, wie Grotz berichtet. Demnach entschuldigte sich Weber für die mangelnde Wertschätzung und versprach Grotz, so schnell wie möglich einen Termin bei der Stadt und weitere Informationen zu bekommen. Die Café-Betreiberin brachte zudem eine Idee ein, wie sie einfacher durch die zweijährige Umbauphase kommen könnte.

