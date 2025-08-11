Nach „Dilettantismus“-Vorwürfen: Stadt sagt Stadtmarkt-Händlerin Unterstützung zu

Die Kritik von VinCafé-Betreiberin Astrid Grotz und weiterer Stadtmarkt-Beschicker an der mangelnden Professionalität und Kommunikation der Stadt im Vorfeld der Bauernmarkt-Sanierung hat einiges aufgewirbelt. Nach einem Bericht unserer Redaktion schaute Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) noch am selben Tag persönlich im VinCafé vorbei, wie Grotz berichtet. Demnach entschuldigte sich Weber für die mangelnde Wertschätzung und versprach Grotz, so schnell wie möglich einen Termin bei der Stadt und weitere Informationen zu bekommen. Die Café-Betreiberin brachte zudem eine Idee ein, wie sie einfacher durch die zweijährige Umbauphase kommen könnte.

