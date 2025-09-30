Stadträte stimmen für Waldfriedhof in Augsburg – äußern aber auch Bedenken

Der geplante Waldfriedhof im Forst der Fugger bei Wellenburg kann kommen: Der Bauausschuss des Augsburger Stadtrats hat nach mehrjähriger Planungszeit grünes Licht für das Vorhaben gegeben, allerdings auch eine Durchsetzung der Zufahrtsbeschränkung für Autos von den Fuggern verlangt. Insgesamt wäre unter den Bäumen im Naturfriedhof auf dem Höhenrücken zwischen Wellenburg und Anhauser Weiher Platz für rund 15.000 Urnen, wobei dies eher einen theoretischen Wert darstellt. Die Anlage soll abschnittsweise entwickelt werden.

Im Ausschuss stimmte CSU-Rat Peter Uhl als einziger gegen die nötige Änderung des Flächennutzungsplans. Uhl sorgt sich um die Zukunft der städtischen Friedhöfe, die mit rückläufigen Belegungszahlen zu kämpfen haben. Ansonsten gab es fraktionsübergreifend Zustimmung für das Vorhaben, das ein gesellschaftliches Bedürfnis nach neuen Bestattungsformen befriedige. Knackpunkt ist allerdings der Autoverkehr, der über einen baumgesäumten Kiesweg zwischen Ackerflächen hinter dem Gut Wellenburg in den Wald hinaufführt. Dort sind auch viele Spaziergänger und Radler unterwegs.

Waldfriedhof in Augsburg: „Man muss schauen, dass sich nicht ein Gewohnheitsrecht einschleicht“

Vorgesehen ist am Waldfriedhof die Einrichtung von vier Stellplätzen, die nur mit einer Sondergenehmigung der Friedhofsverwaltung von mobilitätseingeschränkten Besucher und Pfarrern oder Bestattungsunternehmen genutzt werden dürfen. Ein Scannersystem wird Kennzeichen der durchfahrenden Autos erfassen. „Normale“ Grabbesucher werden ihr Auto in Wellenburg stehen lassen müssen und sich dann zu Fuß aufmachen. „Ich tue mich schwer mit der Vorstellung, dass fast alle Menschen mit Wanderschuhen den steilen Kiesweg hochgehen werden“, so CSU-Rat Matthias Fink. „Man muss schauen, dass sich nicht ein Gewohnheitsrecht einschleicht, dass jeder hochfährt.“ Man werde diesen Punkt genau im Blick behalten. Auch von Grünen und SPD kamen ähnliche Wortmeldungen. „Wenn Fußkranke ein Grab besuchen können sollen, dann ist ein Waldfriedhof nicht das Richtige“, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. In diesem Fall sei eine Baumbestattung auf einem städtischen Friedhof besser.

In einem abschließenden Schritt muss die Regierung von Schwaben die Änderung des Flächennutzungsplans genehmigen. Ab 2027 könnte der Waldfriedhof in Betrieb gehen.