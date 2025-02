Das größte Geldinstitut baut auf Filialen in den Stadtteilen

Anita Buchart ist ein Eigengewächs der Stadtsparkasse Augsburg. Die heute 34-Jährige begann im Jahr 2006 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau. Ihr Berufsweg führte über einige Stationen nach Lechhausen. In der Filiale am Schlössle ist Anita Buchart die Leiterin. Für sie ist Kundenkontakt ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit: „Die Kombination aus Mitarbeiterführung und der Betreuung eigener Kundschaft bildet das Herzstück meiner täglichen Arbeit.“ Ob ihr weiterer Weg womöglich irgendwann in die Hauptstelle in der Halderstraße führt, lässt die Bankerin offen: „Die Nähe zu meiner Kundschaft ist mir wichtig, auch das lebe ich täglich. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen.“ Die Stadtsparkasse Augsburg als Arbeitgeber bekennt sich zu ihrem Filialnetz.

Postbank schließt Filiale in Lechhausen

Diese Aussage ist deshalb interessant, weil die Postbank zu Wochenbeginn das Aus ihrer Filiale in Lechhausen angekündigt hat. Der Standort in der Neuburger Straße wird zum 24. März 2025 aufgegeben. Die Postbank zieht sich aus Lechhausen zurück. Als alternativer Standort wird Kunden die Filiale in der Innenstadt nahegelegt.

Für Kunden der Stadtsparkasse Augsburg mag es daher vorerst eine gute Nachricht sein. Im laufenden Geschäftsjahr sind keine Änderungen im Filialnetz vorgesehen. Wie könnte das Filialnetz der Stadtsparkasse jedoch in fünf Jahren aussehen? Vorstandsvorsitzende Sandra Peetz-Rauch räumt auf Anfrage unserer Redaktion ein, dass Prognosen schwerfielen: „Die Digitalisierung – auch in der Beratung - schreitet immer weiter voran. Bargeld und papierhafte Vorgänge verlieren immer mehr an Bedeutung.“ Die Führungsetage plane aktuell keine Veränderungen an der Filialstruktur. Man möchte „immer persönlich für unsere Kundschaft da sein“. Die Anzahl sowie die Ausstattung der Filialen richte die Stadtsparkasse an Kundenbedürfnissen und Kundenzufriedenheit aus.

Stadtsparkasse gab ebenfalls Filialen auf

In den vergangenen Jahren wurden einzelne Filialen geschlossen, in denen Kunden ihre direkten Ansprechpartner vor Ort hatten. So gibt es die Geschäftsstelle in der Jakobervorstadt schon länger nicht mehr. Vergessen ist sie nicht. In Gesprächen mit überwiegend älteren Menschen ist immer wieder mal zu hören, dass die Sparkassen-Filiale für manchen auch ein Treffpunkt gewesen sei. Dies schildert jedenfalls Claudia Fechner. Sie ist Chefin der Pelikan-Apotheke im Stadtteil. Die Apothekerin bestätigt, dass ihr kleiner Laden zu einem Ersatz geworden ist.

Bei der Stadtsparkasse weiß man um die Bedürfnisse von Kunden. Vorstandsvorsitzende Sandra Peetz-Rauch sagt, dass Filialen nach wie vor ein Ankerpunkt seien: „Sie machen die DNA der Sparkasse aus.“ Das Institut sieht sich nach eigenen Angaben in der Fläche, also in Stadtteilen, gut vertreten.

Die Stadtsparkasse ist Platzhirsch am Standort Augsburg. Sie ist das größte Institut am Markt. Die Zentrale sitzt in der Halderstraße nahe vom Hauptbahnhof. Im Stadtgebiet Augsburg sind es 18 „Beratungs.Center“ inklusive der Hauptstelle. Die Sparkasse selbst spricht nicht mehr von Filialen. Neben Beratungscentern gibt es neun SB-Center. Darunter versteht die Bank Standorte, die in der Regel mit modernster Technologie ausgestattet sind. Kunden wird ermöglicht, ihre Bankgeschäfte eigenständig durchzuführen. Dazu gehören beispielsweise Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, Überweisungsterminals und Selbstbedienungsterminals für verschiedene Bankdienstleistungen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich 13 weitere Geldautomatenstandorte.

Altlandkreis Friedberg gehört zum Betreuungsgebiet der Stadtsparkasse

Auch im Altlandkreis Friedberg ist die Stadtsparkasse Augsburg präsent. Fünf Beratungs.Center gibt es in Friedberg und Umgebung, dazu kommen zwei SB-Center und sieben weitere Geldautomatenstandorte. Die Beratungscenter sind einzelne Einheiten. Es gibt eine Ausnahme im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg. Im Pool-Beratungs.Center Stätzling/Dasing sind die Beschäftigten mittwochs in Stätzling, die anderen Tage in Dasing.

Nahezu alle Filialen haben zudem von Montag bis Freitag geöffnet. Andere Öffnungszeiten haben der Pool Stätzling/ Dasing sowie Firnhaberau, Univiertel, Bärenkeller, Hochzoll-Süd und Kissing. Öffnungszeiten werden hausintern festgelegt. Die Beratungs.Center in der Innenstadt sind durchgängig geöffnet, andere Beratungs.Center teils über Mittag geschlossen.

Die Filialleiterin aus Lechhausen ist mit dem Raum Friedberg eng verbunden. Anita Buchart sitzt seit dem Jahr 2020 ehrenamtlich im Gemeinderat Affing, seit 15 Jahren engagiert sich die Bankerin als Volleyballtrainerin.