11:40 Uhr

Eishockey-Torhüterin Jennifer Spingler spielt im Männer- und Frauenteam

Jennifer Spingler stand in der abgelaufenen Eishockey-Saison nicht nur bei der Männer-Bezirksligamannschaft der EG Woodstocks Augsburg im Tor, sondern auch im Frauenteam der Mad Dogs Mannheim in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga.

Von Martin Semer

Es ist eine nicht alltägliche sportliche Karriere. Die Augsburgerin Jennifer Spingler spielt als Eishockey-Torhüterin sowohl in einem Männer – wie auch in einem Frauenteam. Bei den Männern für die Bezirksligamannschaft der EG Woodstocks Augsburg und bei den Frauen für die Mad Dogs Mannheim. Für die 28-Jährige ist das normal. „Mit den Jungs von den Woodstocks bin ich aufgewachsen“, sagt sie. Schon vor neun Jahren begann sie dort zu spielen.

Seit dieser Saison ist sie aufgrund einer Doppel-Lizenz auch für die Mad Dogs Mannheim in der Deutschen Frauen Eishockey Liga (DFEL) spielberechtigt. „Im Sommer fragten mich die Mannheimer bei einem Inline-Hockey-Spiel mit den Woodstocks, ob ich für ihr Frauenteam spielen will“, erzählt Jennifer Spingler. Und so stand sie in dieser Saison sowohl in der bayerischen Bezirksliga (Gruppe Mitte) der Männer als auch in der Eishockey-Bundesliga der Frauen im Tor.

