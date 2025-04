Augsburger Stadtwerke wollen Solaranlagen und Windparks entwickeln

Die Stadtwerke Augsburg wollen, nachdem sie sich in der Vergangenheit in Windparks auf der Schwäbischen Alb und in Thüringen eingekauft haben, nun selbst Projekte im Bereich Wind- und Solarenergie in Bayern und Baden-Württemberg entwickeln und womöglich auch umsetzen. Dazu wird mit den Stadtwerken in Kaiserslautern eine gemeinsame Tochtergesellschaft gegründet, die geeignete Flächen identifizieren und zur Planreife bringen soll, sodass dort Windräder, Solaranlagen oder Batteriespeicher gebaut werden können. Vorrangig soll die neue Gesellschaft, die in Augsburg sitzen wird, die Projekte dann an eine der Muttergesellschaften verkaufen.

In Augsburg ist das Potenzial für Windkraft und Solarstrom begrenzt

Im Augsburger Stadtgebiet gelten die Entwicklungsmöglichkeiten für Windkraft wie berichtet als eingeschränkt, auch für Solarparks auf Feldern ist nicht übermäßig viel Platz. Potenzial gibt es allenfalls noch auf Dachflächen wie zuletzt auf dem Messegelände (wir berichteten). Man habe in Augsburg aktuell kein Personal, um neue Flächen zu aquirieren, so Stadtwerke-Chef Rainer Nauerz. Gleichzeitig sei es teurer, sich in bestehende Projekte einzukaufen, als diese selbst zu entwickeln. Insofern sei die Idee aus Kaiserslautern durchaus gelegen gekommen. Nauerz sagt, dass die dortige Stadtwerke auf die Augsburger zugegangen seien und nicht umgekehrt. Vor seinem Amtsantritt in Augsburg vor einem knappen Jahr war Nauerz Vorstandsmitglied des Versorgers in Kaiserlautern.

AfD stimmt dagegen

Im Stadtrat wurde die Unternehmensgründung gegen die Stimmen der AfD beschlossen. Einerseits sei der Staat der schlechtere Unternehmer und solle Projektentwicklung den Privaten überlassen, andererseits sei es falsch, nur auf erneuerbare Energien zu setzen, so die AfD. Von den anderen Parteien kam Widerspruch. Die AfD rede immer leicht daher, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. „Sollen die Stadtwerke vielleicht ein Atomkraftwerk bauen? Von der AfD kommen ja auch keine Ideen“, so Freund.