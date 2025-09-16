Augsburger Stadtwerke bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Icon Menü
Stadtwerke Augsburg bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Augsburg

Nach einer Baumaßnahme wächst auf einmal mannshohes Unkraut statt Gras. Lange geschieht nichts – dann entwickelt die Stadt auf einmal Aktivität.
Von Fridtjof Atterdal
    Dieter Benkart im Grünstreifen vor der Kleingartenanlage Flußbauamt E. Statt Gras sproß dort hohes Unkraut.
    Dieter Benkart im Grünstreifen vor der Kleingartenanlage Flußbauamt E. Statt Gras sproß dort hohes Unkraut. Foto: Fridtjof Atterdal

    Als langjähriger Kleingärtner ist Altstadtrat Dieter Benkard (SPD) so einiges Unkraut gewohnt. Doch was die Stadtwerke beim Nachpflanzen eines Grünstreifens vor seiner Kleingartenanlage„Flußbauamt E“ angerichtet haben, machte ihn fassungslos. Statt Gras spross auf eineinhalb Metern Breite fast mannshohes Unkraut. Und für die Beseitigung des Schadens fühlte sich niemand verantwortlich, ärgert sich Benkard.

