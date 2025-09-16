Augsburger Stadtwerke bepflanzen Grünstreifen in Oberhausen mit Unkraut

Als langjähriger Kleingärtner ist Altstadtrat Dieter Benkard (SPD) so einiges Unkraut gewohnt. Doch was die Stadtwerke beim Nachpflanzen eines Grünstreifens vor seiner Kleingartenanlage„Flußbauamt E“ angerichtet haben, machte ihn fassungslos. Statt Gras spross auf eineinhalb Metern Breite fast mannshohes Unkraut. Und für die Beseitigung des Schadens fühlte sich niemand verantwortlich, ärgert sich Benkard.
Augsburg
