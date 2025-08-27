Rückschritt oder nachvollziehbar? Das halten Fahrgäste vom Wegfall des WLANs in Bus und Tram

2016 nahmen die Augsburger Stadtwerke (SWA) mit ihrem kostenlosen Fahrgast-WLAN in Bussen und Trams eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Knapp zehn Jahre später hat sich dieser Service überholt: Die kostenlose WLAN-Nutzung in den Fahrzeugen sei nicht mehr zeitgemäß, da die „Performance zu gering ist und das Nutzungsverhalten sich deutlich verändert hat“, teilt SWA-Sprecher Jürgen Fergg auf Anfrage mit. Die Nutzerzahlen wären deutlich zurückgegangen, die Kosten dagegen vergleichsweise hoch: Die Rede ist von einem sechsstelligen Betrag.

Nicht nur die über das WLAN genutzten Datenmengen wären deutlich zurückgegangen. „Die Nutzungszahlen sind im Vergleich zu unseren Fahrgastzahlen verschwindend gering“, so Fergg. Tatsächlich gebe es täglich rund 2500 Logins ins WLAN. Dabei könne es sich mehrfach um dieselbe Person handeln, da sich ein Smartphone nach einem jedem Einstieg erneut mit dem WLAN verbinde. Demgegenüber stünden durchschnittlich rund 170.000 Fahrgäste pro Tag, so der SWA-Sprecher. Die Kosten stünden in keinem Verhältnis dazu. Allein für die Bereitstellung fallen pro Jahr Kosten in Höhe von 200.000 Euro an. Fergg: „Außerdem wäre jetzt zusätzlich ein sechsstelliger Betrag für Investitionen in die Erneuerung der Technik angestanden.“

„Ein weiterer Rückschritt beim öffentlichen Verkehr in Augsburg“

Mittlerweile hätte der Großteil der Kunden Handyverträge mit hohen Datenvolumen oder einer Datenflatrate. Der kostenintensive Service, der sich so nur an ein Bruchteil der Kunden richte, sei kaum zu rechtfertigen. Verständnis gibt es für die Entscheidung nicht von allen Bürgern. Julian Ramerstorfer bewertet in den sozialen Netzwerken unserer Zeitung diese Entwicklung als einen „weiteren Rückschritt beim öffentlichen Verkehr in Augsburg“. Patrick Zacharias stellt fest: „Damals konnte man es nicht nutzen, weil es permanent überlastet war, und jetzt wo man es nutzen kann, wird es eingestellt, weil es angeblich niemand nutzt.“ Felix Schneider findet: „Wahnsinn! Es hat zwar eh nicht richtig funktioniert, aber trotzdem schwach von der SWA“. Tina Bluntz kritisiert, dass die Streifenkarte mittlerweile fast 16 Euro koste, dem Fahrgast dafür aber immer weniger Service geboten werde.

„Das WLAN in den Trams war so langsam, dass es praktisch unbrauchbar war“

Etliche Leser finden es „nicht wirklich schlimm“, wie Heidi Daniels in ihrem Beitrag schreibt. Enrico Blach meint, dass das heutzutage doch „eh keiner mehr“ brauche. Johannes Fendt stellt fest: „Das ist für mich kein Verlust. Das WLAN in den Trams war so langsam, dass es praktisch unbrauchbar war.“ Anfangs habe Bettina Begrosmer das kostenlose Internet selber genutzt: „Damals war ich froh und habe es viel genutzt. Heute nutze ich es aber nicht mehr, mein Datenvolumen am Smartphone reicht.“