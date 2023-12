Stehend über den Lech

Die Kanu Schwaben Augsburg veranstalten erstmals einen Wintercup in der Wasser-Trendsportart.

Der erste AUX Wintercup im Stand-up-Paddling (SUP) lockte bei gutem Wetter Sportlerinnen und Sportler vom Ausrichter Kanu Schwaben, Radteam Aichach, Kanuclub Radolfzell, KSC Ansbach, Straubinger Kanuclub oberhalb des Hochablass-Stegs an. Bei den Schülern konnte der Straubinger Elias Schleinkofer mit einer Fahrzeit von 00:36:52 den Sieg erringen. Im Gaudi SUP holte sich das KSA-Duo Robert Fischer/Michael Lehner den ersten Platz auf einem Gefährt, das aussah wie eine Matratze und sicherlich schwer zu handhaben war. Aber man sah den beiden die Freude an, als sie die sechs Kilometer in 01:05:24 schafften.

Die beiden Organisatoren Thomas Böwing (Platz 4) und Thomas Hanke-Hanel (Platz 5) hatten ein straffes Pensum zu absolvieren. Im I-SUP siegte Thomas Hanke-Hanel (00:51:09) vor Heinz Schuh (KSC Ansbach). Die beiden Organisatoren hatten eine Doppelfunktion, und somit waren sie mit ihren Ergebnissen zufrieden. Die Straubinger Rennsportler Peter Meinhardt/Gerhard Thanner und Alexander Waldenfels zeigten ihre Dominanz und belegten mit ihren schnittigen Booten die Plätze eins bis drei.

SUP 6 km/Herren 1. Mönch (00:35:27/Vereinslos), 2. Tobias Möhring (00:36:17/KSA), 3. Straub (00:41:47/KC Radolfzell)

SUP 6 km/Damen 1. Platz Straub (00:54:36/KC Radolfzell), 2. Schuh (00:44:24/KSC Ansbach (3 km)

Kajak Einer Herren 9 km 1. Meinhardt (00:45:16/Straubinger Kanuclub), 2. Tanner (01:02:34/Straubinger Kanuclub), 3. Waldenfels (01:05:46/Straubinger Kanuclub)

Kajak Einer Schüler 6 km 1. Schleinkofer (00:36:52/Straubinger Kanuclub), 2. Robinson (00:42:25/Straubinger Kanuclub)