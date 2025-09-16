Auf diese Baustellen müssen sich die Augsburger seit Montag einstellen

Neue Woche, neue Baustellen: Seit diesem Montag, 15. September, laufen in Augsburg wieder verschiedene Baumaßnahmen. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Eine Übersicht.

Holzweg, Bärenkeller. Am Montag startet der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle „Am Eulenhorst“ auf dem Holzweg im Bärenkeller. Dafür wird der Holzweg – beginnend stadtauswärts - halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer temporären Ampelanlage geregelt. Fußgänger können die Baustelle laut Stadt einseitig passieren. Der Radverkehr wird mangels Platzes jeweils auf die freie Fahrbahn zur gemeinsamen Nutzung mit Autoverkehr geleitet. Die Einfahrt aus dem Kreuzschnabelweg, Am Eulenhorst sowie Käuzchenweg in den Holzweg ist während der Bauzeit nicht möglich. Eine Umleitung führt über den Wildtaubenweg oder Am Wachtelschlag. Die Bushaltestelle „Am Eulenhorst“ entfällt während der Arbeiten ersatzlos. Die nächstgelegene Haltestelle ist „Bärenkeller Süd“, teilt die Stdt mit. Die Buslinie 21 wird über die Bärenstraße, Am Eulenhorst und Hirschstraße umgeleitet. Die Maßnahme dauert bis Ende dieses Jahres.

Stadtberger Straße, Pfersee. Ebenfalls ab Montag, 15. September, starten in der Stadtberger Straße Arbeiten an den Ampelanlagen an der Einmündung zur Siegfried-Aufhäuser-Straße. Für den Straßenverkehr entfallen laut Stadt deshalb punktuell Fahrspuren. Grundsätzlich können Verkehrsteilnehmer alle Strecken aber wie gewohnt nutzen. Die Arbeiten dauern rund eine Woche.

Die Bahnunterführung in der Firnhaberstraße wird bald komplett gesperrt

Firnhaberstraße, Hochfeld. Im Hochfeld werden ab 15. September weitere Bushaltestellen saniert. Begonnen wird mit der Haltestelle „Hochfeld“ in der Firnhaberstraße. Hierfür wird die Firnhaberstraße eingeengt. Sie bleibt laut Stadt jedoch in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Neben der Sanierung der Haltestelle und dem Einbau vonBlindenleitplatten wird die Fahrbahn in Beton hergestellt und ein neuer barrierefreier Übergang zur Haltestelle geschaffen. Die Haltestelle entfällt während der Bauzeit ersatzlos. Die gleichen Arbeiten werden auch an der Haltestelle „Hennchstraße“ durchgeführt. Für den barrierefreien Ausbau wird die Hennchstraße voll gesperrt, ist aber weiterhin als Sackgasse von der Firnhaberstraße aus erreichbar. Die Busse werden stadtauswärts über die Bauernfeindstraße umgeleitet. Für die Umleitung müssen einige Parkplätze entfallen. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Bauernfeindstraße errichtet. Ende Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Eine Woche später, am 22. September, starten in der Firnhaberstraße die Arbeiten zur Sanierung der Bahnunterführung. Die Unterführung ist deshalb für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Der Fußverkehr kann die Baustelle passieren. Abgeschlossen soll alles Mitte Oktober sein.

Perlachberg, Innenstadt. Am Dienstag, 16. September, starten am Perlachberg in der Innenstadt Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Betroffen ist laut Stadt der Kreuzungsbereich am Metzgplatz. Die Straße Hinter der Metzg ist deshalb im Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Die Fahrbahn am Perlachberg wird eingeengt, kann aber befahren werden. Auch die Straßenbahn kann die Baustelle problemlos passieren. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Maßnahme dauert bis Mitte November. (AZ/nip)