Stefan „Bob“ Meitinger durfte nicht Plärrer-Wirt werden – deshalb klagt er gegen die Stadt

In nicht einmal mehr drei Wochen geht der Herbstplärrer los. Das Binswanger-Zelt wurde bereits aufgebaut, das Schallerzelt - wie berichtet - nach dem Frühjahrsplärrer gar nicht erst abgebaut. Wenn es nach dem Gastronomen Stefan „Bob“ Meitinger gegangen wäre, hätte er an diesem Plärrer erstmals ein Festzelt betrieben. Bei der Ausschreibung warf er seinen Hut mit in den Ring. Doch seine Bewerbung hatte keinen Erfolg. Damit will er sich aber nicht zufrieden geben. Deshalb klagt er gegen die Stadt Augsburg, es laufen aber auch noch Gespräche.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Meitinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis