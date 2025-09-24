Steigende Arbeitslosenzahlen: Arbeitnehmer müssen flexibler werden

Für Beschäftigte in Augsburg bedeuten die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vor allem eines: Unsicherheit. Wer in der Auto- oder Zulieferindustrie arbeitet, spürt den Strukturwandel unmittelbar. Aber auch in anderen Bereichen wächst die Sorge, ob der eigene Job langfristig sicher ist. Doch im Vergleich zu früheren Krisen gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, gehen in Rente. In Bereichen wie Pflege oder öffentlicher Verwaltung wird Personal weiter händeringend gesucht. Die demographische Entwicklung hat mit verhindert, dass die Arbeitslosenzahlen noch stärker gestiegen sind und schafft auch Perspektiven für die nahe Zukunft. Sich nur darauf zu verlassen, wäre aber naiv.

