Steigende Heimkosten: „Wir brauchen mehr Mut zur strukturellen Vereinfachung“

Interview

„Damit das System nicht kollabiert“: Wie 16 indische Pflegekräfte Augsburg helfen sollen

Kristian Greite, Chef der Altenhilfe, fordert eine Strukturreform, damit Pflege nicht unbezahlbar wird. Das sind seine konkreten Vorschläge.
Von Miriam Zissler
    In der Pflege müssten jetzt Strukturreformen angegangen werden, da sonst das System, „das schon lange eine Unwucht hat“, kollabiere, so Augsburgs Altenhilfe-Chef Kristian Greite. Foto: Daniela Frumert, Silvio Wyszengrad

    Der Verband der Ersatzkassen hat im Juli veröffentlicht, dass der durchschnittliche monatliche Eigenanteil für einen Platz in der stationären Pflege in Deutschland 3100 Euro beträgt. Und dieser Betrag steigt weiter. Wo soll das enden?
    KRISTIAN GREITE: Der Eigenanteil wird weiter steigen, wenn man keine tiefgreifende Reform vornimmt. Die Ursachen liegen auf der Hand: allgemeine Kostensteigerungen, Inflation und vor allem dringend notwendige Lohnsteigerungen für unser Personal. Weiterhin gute Lohnabschlüsse bedeuten auch weiter steigende Sozialversicherungsbeiträge - da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, das ist ein Teufelskreis. Eine Pflegevollversicherung darf nicht missverstanden werden mit einer ‚Vollpension auf Staatskosten‘. Wenn ich zu Hause pflegerische Hilfe in Anspruch nehme, muss ich Miete und Lebenshaltungskosten selber zahlen. Wenn wir bei dem System bleiben und es gleichzeitig über die Generationen finanzieren wollen, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie das in zehn, in 20 Jahren funktionieren soll.

