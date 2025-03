Wie gut wirkt die Mietpreisbremse in Augsburg?

Die Mietpreise steigen in Augsburg. Wer einen Blick in Immobilienportale wie Immoscout wirft, wird schnell feststellen, dass die aufgerufenen Mieten vom Mietspiegel abweichen, der im Jahr 2023 eine Basismiete von 9,28 Euro auspreist. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg (WBG), hat die Immobilienpreise im Blick. Bezahlbarer Wohnraum wird in der Stadt händeringend gesucht – in den vergangenen 24 Monaten waren allein durchschnittlich 9000 Haushalte bei der Wohnbaugruppe als suchend registriert. Das Unternehmen betrachtet jeden Monat, wie sich die Mieten im freien Markt entwickeln: Durchschnittlich lagen im Februar die Mietpreise in Augsburg bei 17,34 Euro pro Quadratmeter bei neu inserierten Wohnungen (sowohl Neubau als auch Bestand).

