Schüler radeln in die Augsburger Innenstadt

Am Freitag hat in Augsburg im Rahmen der Radlwoche eine Sternfahrt der Schulen zum Königsplatz stattgefunden. Aus allen Richtungen wurde in die Innenstadt gefahren. Rund 2500 Kilometer – das ist die Distanz, die alle Teilnehmer insgesamt zurücklegten. Das Ziel der Fahrradfahrt, deren Strecke im Vorhinein geprüft wurde, um mögliche Risiken auszuschließen, war der Königsplatz.

Für die Viert- und Fünftklässler haben die Polizisten die Aktion „Toter Winkel“ durchgeführt. Die Schüler durften hierfür in einen Lkw sitzen und selbst ausprobieren, welche Sicht der Fahrer auf die Straße hat. Die älteren unter den Teilnehmenden konnten einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Was ebenfalls großen Andrang gefunden hat: die automatische Fahrrad-Waschstraße. Auch Reparaturen am eigenen Rad konnten vorgenommen werden.

Icon Vergrößern Die Mini-Waschanlage lockte viele neugierige Passanten an Foto: Anika Schäfer Icon Schließen Schließen Die Mini-Waschanlage lockte viele neugierige Passanten an Foto: Anika Schäfer

Ebenfalls anwesend: die zweite Bürgermeisterin Martina Wild, die mit einer Ansprache auf dem Königsplatz die Schulen ehrt, die bei der Sternfahrt mitmachen. „So viele Schüler haben an der Aktion teilgenommen“, betonte sie. „Von der Grundschule bis zum Gymnasium – teilweise von Inningen und vom Kuhsee aus sind sie hierhergefahren.“ Die Organisatoren waren mit der Sternfahrt zufrieden. Die Schüler seien nicht nur sehr motiviert, sondern auch sehr schnell gewesen. Eine Klasse sei 20 Minuten früher am Königsplatz angekommen als geplant.