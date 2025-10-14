Sternenkinder: Wenn das erste Bild das letzte ist

Melanie Medla kennt den Abschied, der zu früh kommt. Die 46-Jährige aus Augsburg ist ehrenamtliche Fotografin der Stiftung „Dein Sternenkind“ und begleitet Eltern, die ihr Baby vor, während oder kurz nach der Geburt verlieren. Mit ihren Bildern bewahrt sie die wenigen, unwiederbringlichen Momente. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol gibt es rund 650 ehrenamtliche Fotografinnen und Fotografen, die im vergangenen Jahr etwa 4700 Einsätze begleiteten – oft innerhalb kürzester Zeit nach einer Anfrage.

Fotografiert hat Medla schon als Jugendliche. Sie machte für Freunde und Bekannte Bilder von Hochzeiten, Festen und besonderen Augenblicken. Doch seit drei Jahren ist das Fotografieren für sie mehr als ein Hobby. „Es ist eine Herzensangelegenheit“, sagt sie.

Fotografin Melanie Medla sagt: „Es berührt mich immer wieder, wie früh das perfekte kleine Menschen sind." Foto: Marcus Merk

Auch Medla hat ein Kind in der Schwangerschaft verloren. 2010, während einer Fortbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, zeigte eine Kollegin ein Fotoalbum ihres verstorbenen Babys. „Das hat mich so tief berührt“, erinnert sie sich. Ein Foto von ihrem eigenen Kind hat sie nicht, doch ein Tattoo auf ihrer Haut erinnert sie jeden Tag daran: ein Schmetterling und ein Name. „Für mich war es wichtig, dass dieses Kind einen Platz in unserer Familie hat. Es war doch auch da.“ Heute ist sie Mutter eines Sohnes.

Vor ihrem ersten Termin für „Dein Sternenkind“ war Medla nervös. „Ich habe mich gefragt: Fotografiere ich gut genug? Überrollen mich die Emotionen?“ Heute, nach vielen Begleitungen, strahlt sie Ruhe aus. „Ich weiß inzwischen, dass sich das, was ich tue, richtig anfühlt.“ Bei ihrem ersten Einsatz fotografierte sie ein winziges Baby, gerade 16 Wochen alt. „Es berührt mich immer wieder, wie früh das perfekte kleine Menschen sind.“ Oft sind auch Geschwisterkinder dabei. Dann mischen sich Trauer, Staunen und Zuneigung, erzählt Medla.

Fotos von Sternenkindern: Nicht alle Eltern wollen dabei sein

Nicht alle Eltern können oder wollen beim Fotografieren dabei sein. Manche schaffen es erst Jahre später, die Bilder anzusehen, andere melden sich nach langer Zeit mit einem Dankeschön, berichtet Medla. „Und wenn keine Rückmeldung kommt, ist das auch völlig in Ordnung“, sagt sie. „Jeder trauert anders.“

Als examinierte Krankenschwester, Rettungsassistentin und Heilpraktikerin für Psychotherapie kennt Medla Extremsituationen. Dennoch sagt sie: „Was ist schlecht daran, mitzuweinen?“ Emotionen zuzulassen gehöre dazu. Oft stelle man sich die Situation im Krankenhauszimmer schlimmer vor, als sie dann sei. Manchmal gelinge es ihr sogar, den Eltern ein kleines Lächeln zu entlocken: „Von wem hat das Kind nur diese großen Füße? Wem sieht es ähnlich?“ Die 46-Jährige betont: „Ich bin nicht in einem therapeutischen Auftrag da. Ich bin dafür da, Erinnerungen zu schaffen.“

Manchmal kommen die Alarme mehrmals pro Woche

Wenn ein Einsatz ansteht, bekommt Medla über eine App Bescheid – meist über die Augsburger Uniklinik oder das Josefinum, mit beiden Krankenhäusern arbeitet die Stiftung eng zusammen. Manchmal kommen die Alarme mehrmals pro Woche, manchmal vergehen Wochen ohne. „Aber wir schaffen es fast immer, dass jemand kommen kann. Es ist uns wichtig, dass Eltern, die Fotos wünschen, sie auch bekommen.“ Aktuell sind in Augsburg drei Fotografinnen und ein Fotograf ehrenamtlich tätig – Verstärkung wird dringend gesucht, sagt Medla.

Melanie Medla begleitet Eltern, die ihr Baby vor, während oder kurz nach der Geburt verlieren. In der Regel machen ihre Kollegen und sie Fotos von Kindern ab der 14. Schwangerschaftswoche. Foto: Melanie Medla

Sie bringt kleine Teddys, Engelsfiguren, Blumen oder winzige Kleidungsstücke mit. Oft haben auch die Eltern etwas vorbereitet: eine selbstgehäkelte Decke, ein gemaltes Bild der Geschwister, einmal sogar ein kleines Holzsärglein, das der Vater noch in der Nacht mit einem Freund gebaut hat. „Das sind Fotos, die man nicht mehr nachholen kann. Die Eltern geben immer den Takt vor.“

Die Bilder sind für die Sternenkind-Eltern kostenlos

Nachts zwischen 22 und 7 Uhr herrscht Ruhe im Alarmnetz der Stiftung, ansonsten können die Einsätze jederzeit kommen. Manche dauern eine Stunde, andere zwei. „Manchmal bin ich zweimal da – einmal, wenn das Kind noch lebt, und ein zweites Mal beim Abschied.“

Manchmal machen Eltern auch selbst Fotos ihrer Kinder. Über die Stiftung „Dein Sternenkind" können sie diese Bilder kostenlos bearbeiten, zum Beispiel heller machen lassen. Foto: Melanie Medla

Die Bilder sind kostenlos, die Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spenden. Auch wer selbst Aufnahmen gemacht hat, kann sie kostenlos nachbearbeiten lassen – das übernehmen ebenfalls Ehrenamtliche. Melanie Medla weiß, dass diese Arbeit viel abverlangt. „Ich sehe kein totes Kind, sondern ein Kind, das geliebt wird“ – dieser Satz einer Kollegin ist ihr im Gedächtnis geblieben.

Die Stiftung „Dein Sternenkind“ ist unter dein-sternenkind.eu zu erreichen.