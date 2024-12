Stetten-Gymnasium nimmt auch Jungen in der Einführungsklasse auf

Seit mehr als 200 Jahren ist das Stetten-Institiut in Augsburg eine Anlaufstelle für Mädchen. Heute befinden sich Realschule und Gymnasium auf dem Gelände der evangelischen Mädchenschule am Katzenstadel unter einem Dach. Ab dem kommenden Schuljahr werden erstmals auch Jungen aufgenommen - und zwar in der sogenannten Einführungsklasse.

Das Stetten-Gymnasium öffnet sich teilweise. So werden ab dem Schuljahr 2025/2026 zunächst Jungen in der Einführungsklasse aufgenommen. Absolventen der Realschule, der Wirtschaftsschule und der M-Klassen der Mittelschule wird in diesen Klassen der Übertritt in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht. Sie entspricht der 11. Klasse des Gymnasiums. Im Anschluss haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit zu bleiben und die reguläre Oberstufe am Stetten-Gymnasium zu besuchen.

So sollen Mädchen wie Jungen gut auf Universitäts- und Arbeitsleben vorbereitet werden

Mit diesem Schritt habe sich das Institut den Herausforderungen der Zeit gestellt und habe sein pädagogisches Konzept weiterentwickelt. Diese neue Vielfalt stehe im Sinne einer modernen Gleichberechtigung, heißt es in einer Mitteilung. Das Stetten-Gymnasium möchte in der Oberstufe alternative Sichtweisen fördern und Mädchen wie Jungen gut auf das Universitäts- und Arbeitsleben vorbereiten. Dort gebe es in der Regel auch keine Geschlechtertrennung. Schulleiterin Barbara Kummer: „Wir freuen uns darauf, das lebendige Konzept der evangelischen Mädchenschule immer wieder weiterzudenken und dem Zeitgeist anzupassen, ohne unsere Wurzeln aus den Augen zu verlieren.“