Flucht vor Schlachter endet im Lech: Stier sorgt für irre Szenen

Die Schüsse aus der Polizeiwaffe setzen dem Drama ein Ende. Sie fallen am Freitagmorgen in der Firnhaberau am Lechufer auf Höhe der Kleingartenanlage Griesle. Zuvor hatte das Debakel etwa zwei Kilometer flussaufwärts begonnen, nämlich auf dem Gelände des Augsburger Schlachthofs in der Berliner Allee. Als ein Landwirt aus der Region gegen sieben Uhr in der Früh dort einen kapitalen Stier anliefert, entwischt das Tier an der Rampe aus dem Anhänger. Vom Fluchtinstinkt getrieben, rennt das Rind um sein Leben. Dabei verletzt es einen 60-jährigen Mann.

