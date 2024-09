Stinkende Schultoiletten: Stadt Augsburg legt ein Sanierungsprogramm auf

Seit Jahren ist es nicht mehr nur die Stadt, die sich um stinkende Schultoiletten kümmert. Weil der Sanierungsbedarf hoch, das städtische Geld knapp ist und somit eine mögliche Erneuerung von veralteten Toiletten-Anlagen oft in unerreichbare Ferne rückt, krempeln Eltern, Lehrer, Privatpersonen, Unternehmer, Vertreter von Initiativen und Stiftungen in Augsburg zuletzt immer wieder die Ärmel hoch und packen es selber an oder spenden Geld. Die Stadt begrüßt das Engagement, aber will nun selber durch ein neu aufgelegtes Sanierungsprogramm den Sanierungsstau in Augsburgs Schultoiletten auflösen.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schultoilette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis