Stirbt die Augsburger Innenstadt aus? Fünf Thesen zur Zukunft des Handels

Die Frau ist aufgebracht, das hört man. Sie wolle zur Situation des Handels in Augsburg mal einige Probleme benennen. Der Nahverkehr in der Stadt sei inzwischen „miserabel“. Das schade den Geschäften, sagt die Frau, die wie rund 50 andere Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend das neue Live-Format „Darüber spricht Augsburg“ unserer Redaktion besucht. Zweitens gebe es in den Läden zu wenig Barrierefreiheit, auch das sei nicht gut. Es ist an diesem Abend nur einer von vielen Diskussionsbeiträgen zu einem Thema, das den Menschen spürbar unter den Nägeln brennt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Stirbt die Augsburger Innenstadt aus?“ Auf dem Podium sitzen zwei Experten und eine Expertin sowie AZ-Redakteurin Andrea Wenzel, die durch die Debatte führt. Eine Frage steht dabei im Mittelpunkt: Was muss passieren, damit der Handel eine Zukunft hat? Wir haben die wichtigsten Thesen zusammengefasst.

1 Damit sich ein Geschäft rechnet, muss die Miete passen

Ein wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, ob Leerstand herrscht oder nicht im Zentrum, sind die Mieten für die Geschäfte, so viel wird schnell klar. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sagt, es gebe mehr Leerstände als früher, was auch an globalen Gegebenheiten liege, etwa dem Online-Handel. Ein strukturelles Problem habe die Stadt aber nicht. Man beobachte indes, dass die Mietlaufzeiten tendenziell kürzer würden – was auch dazu führen könne, dass immer mal wieder Leerstände aufkämen.

Ohnehin: die Mieten. Aus Sicht von vielen Geschäftsbetreibern sind sie offenbar zu hoch, daher bleiben manche Läden leer. Die Lage sei für Verpächter von Gebäuden nicht mehr so rosig, sagt Hübschle, es habe sich massiv in kurzer Zeit verändert. Die Eigentümer müssten akzeptieren, dass sie nicht mehr so viel verlangen könnten. Ähnlich sieht es Kathrin Weitzel, Geschäftsführerin von „N&K Bielefelder Wäsche“ in der Philippine-Welser-Straße: „Das Thema Miete ist existenziell.“ Manche Eigentümer hätten gerne Laufzeiten von fünf oder zehn Jahren, aber für neue Start-up-Geschäfte sei das problematisch. Bei vernünftigen Mieten sei es für Händler möglich, Geld zu verdienen. Mehrfach wird angesprochen, dass es bereits eine Entwicklung gebe, die Mieten teils sinken. Andreas Gärtner, Chef des schwäbischen Einzelhandelsverbands, sagt, für die Vermieter sei das schwierig, „für Betriebe wird es interessanter“.

2 Die Händler müssen kreativer werden

Dass unabhängig von der Miete auch Stadt und Geschäftsinhaber selbst Möglichkeiten haben, Kunden anzulocken, wird an diesem Abend mehrfach thematisiert. Zuschauerin Lilo Laschtowitz etwa zieht einen Vergleich zur Stadt Bielefeld; die sei enorm kundenfreundlich. Laschtowitz bringt Einkaufsgutscheine und Rabattaktionen für Kunden ins Spiel, die mehr als 50 Kilometer Anreise haben. In Bielefeld, sagt sie, könne man drei Stunden in der Fußgängerzone sitzen, ohne ein Auto zu sehen. In Augsburg sei das nicht so entspannt, in der Annastraße etwa sei erstaunlich viel Lieferverkehr.

Icon Vergrößern Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ über die Zukunft des Handels (von links): Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband, Kathrin Weitzel von N&K Bielefelder Wäsche und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle im Gespräch mit Redakteurin Andrea Wenzel. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ über die Zukunft des Handels (von links): Andreas Gärtner vom schwäbischen Einzelhandelsverband, Kathrin Weitzel von N&K Bielefelder Wäsche und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle im Gespräch mit Redakteurin Andrea Wenzel. Foto: Peter Fastl

Als Moderatorin Andrea Wenzel fragt, was der Handel konkret tun könne, damit die Kunden kommen, sagt Kathrin Weitzel, dies sei eine große Aufgabe. Man müsse ein gutes Sortiment zusammenstellen, darunter besondere Waren. „Und gutes Personal finden. Was nicht immer einfach ist“. Wichtig sei auch die Servicequalität. Händler könnten kleine Events organisieren. Es sei anstrengender geworden, aber jeder müsse versuchen, seine Nische zu finden. „Nichts tun ist das Todesurteil.“

3 In Augsburg funktioniert vieles (noch) gut

In Augsburg, auch das war eine Erkenntnis der Diskussionsrunde, läuft im Handel vieles schwierig, auch durch bürokratische Hürden. Einen Grabgesang anstimmen muss man aber nicht. Mehrfach positiv betont wurde etwa die Situation des Lechviertels. Die Altstadt sei ein Beispiel, was möglich sei, wenn die Mieten überschaubar seien, sagt Andreas Gärtner. Es gebe dort viele kleine, inhabergeführte Geschäfte, die etwas Besonderes anbieten.

Zustimmung von Kathrin Weitzel: Man könne das „Idyll“ noch „stärker spielen“, also vermarkten, das Lechviertel entwickle sich sehr gut. Auch sei die Zahl von Geschäften, die man oft mit einem gewissen Qualitätsverlust im Handel in Verbindung bringt, sofern es sie im Übermaß gibt – etwa Nagelstudios – in der Innenstadt überschaubar. Wirtschaftsreferent Hübschle sagt, individualisierte Geschäfte prägten das Stadtbild; dass man mit solchen Konzepten Erfolg haben könne, sehe man auch in den städtischen „Zwischenzeiten“, in denen neue Konzepte ausprobiert werden könnten.

4 Man wird es nicht allen recht machen können

Wie unterschiedlich die Lage des Handels und die Möglichkeiten, sie zu verbessern, gesehen werden, zeigte sich auch an diesem Abend. Ein Thema war die Erreichbarkeit der Läden. Ist Augsburg zu autofeindlich? Der Kritikpunkt existiert bei einigen Händlern. Das „Narrativ“, die City sei mit dem Auto „nicht zu erreichen, stammt nicht von der Stadt“, sagt indes Wolfgang Hübschle. Kathrin Weitzel springt ihm bei: Die Innenstadt sei grundsätzlich gut erreichbar, auch im Vergleich zu anderen Städten.

Icon Vergrößern Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ in der AZ-Heimatwelt am Rathausplatz. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Live-Diskussion „Darüber spricht Augsburg“ in der AZ-Heimatwelt am Rathausplatz. Foto: Peter Fastl

Ein Altstadtbewohner bemängelte, im Lechviertel gebe es inzwischen zu viel Handel, zu viel Gastronomie und zu viel Müll, es müsse ein Ausgleich geschaffen werden für die Bewohner – was dem Wunsch, die Altstadt besser zu vermarkten, eher widerspricht. Andreas Gärtner hob hervor, ein Problem seien die „großen Leerstände“ im Zentrum, etwa bei Galeria-Karstadt, Händlerin Weitzel sagte aber auch, der Wegfall des Warenhauses sei für die kleinen Händler drumherum nicht nur negativ gewesen - weil Kunden sich jetzt bei den kleineren Geschäften eindecken. Einigkeit, das wird bei der Diskussion klar, wird es in vielen Punkten eher nicht geben.

5 Ob eine Innenstadt belebt ist, liegt nicht nur am Handel

Vieles, was für die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt bedeutsam ist, hat mit dem Handel nichts zu tun; auch das ist ein Ergebnis der Debatte. Ernst Franzmann, Kürschnermeister bei „Glock Pelz-Design“ am Schmiedberg, sagt im Publikum etwa, er wolle es „sauber und sicher haben“, wenn er durch die Stadt gehe, doch daran mangele es oft. Es seien auch zu viele Wände mit Graffiti beschmiert. Nicht nur die Stadt sollte mehr dafür tun, dass es sauber sei, es seien auch die Bürger selbst gefragt. Die Zustimmung im Publikum ist groß; es ist ein Punkt, bei dem an diesem Abend Einigkeit herrscht. Und es gibt noch einen weiteren: Aussterben, da sind sich die Experten auf dem Podium sicher, werde die Stadt nicht - auch wenn sie sich verändere.