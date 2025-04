Wer am Stadtmarkt in Augsburg unterwegs ist, sollte lieber nur noch auf den Boden schauen. Denn gestolpert ist man auf diesem Areal schnell. Der Unfall von Ulla Brauer ist kein Einzelfall. Dass die Stadt die Unebenheiten am Bauernmarkt, wo die Stolperfallen besonders gravierend auftreten, beseitigen wird, ist insofern Eingeständnis einer desolaten Situation.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis