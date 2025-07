Straßenbahn-Baustelle: Die Linie 3 fährt ab Montag nicht mehr

Die Sperrung des Alten Postwegs im Zuge von Weichen-Arbeiten an den Tramgleisen durch die Augsburger Stadtwerke rückt näher: Von Samstag, 26. Juli, bis voraussichtlich 15. September ist der Alte Postweg im Bereich der Feuerwache Süd für den Autoverkehr gesperrt. Ab Montag, 28. Juli bis voraussichtlich 7. September wird die Straßenbahnlinie 3 zwischen Hauptbahnhof und Haunstetten West bzw. Königsbrunn eingestellt und ab der Sportanlage Süd durch Busse ersetzt. Fahrgäste müssen ab dem Königsplatz die Linie 2 nach Haunstetten Nord nehmen und dann an der Sportanlage Süd umsteigen.

Straßenbahn der Linie 3: Fußball-Bundesliga macht Baustart noch zur Schulzeit nötig

Die Aktion findet bereits in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien statt, was Auswirkungen auf die Schüler der Berufsschule und von FOS/BOS/RWS hat. Auch Studenten der Universität sind betroffen. Um den Fahrgastansturm zu bewältigen, verlängern die Stadtwerke die Linie 4 aus Augsburg-Nord kommend in Richtung Haunstetten-Nord als Parallelverkehr zur dort regulär fahrenden Linie 2. Diese Regelung gilt nur in der letzten Schulwoche bis 31. Juli. Hintergrund für den Baustellenstart noch zu Schulzeiten ist, dass die Stadtwerke die Tramlinie wegen der anlaufenden Fußball-Bundesliga noch in den Ferien wieder flott bekommen müssen, um die Stadionlinie fahren zu können. Bei einem späteren Baustellenstart wäre das nicht sicherzustellen.

Linie 3 in Augsburg fährt nicht: So läuft der Verkehr mit dem Ersatzbus B3

Fahrgäste, die normalerweise die 3er nutzen, können an der Sportanlage Süd auf den Ersatzbus B3 wechseln, der dann weiter zur Inninger Straße und nach Königsbrunn fährt. Er fährt in der letzten Schulwoche tagsüber im Fünf-Minuten-Takt nach Haunstetten West und in der Verlängerung nach Königsbrunn im Zehn-Minuten-Takt. In den Ferien gilt dann auf allen Abschnitten der Zehn-Minuten-Takt.

Bei der Straßenbahn werden die Stadtwerke im ganzen Tramnetz bereits in der letzten Schulwoche in den Ferienfahrplan mit Zehn-Minuten-Takt springen. Grund ist der erhöhte Personalbedarf durch den Ersatzbus-Verkehr. Angesichts des Fahrermangels lässt sich dieser ohne Abstriche beim Tramverkehr nicht aufrechterhalten.