Doppeldeckerbus bleibt unter Brücke stecken – acht verletzte Fahrgäste, 200.000 Euro Schaden

Am Freitagmorgen hat es einen Unfall in Augsburg-Oberhausen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Doppeldeckerbus samt Anhänger gegen 5.30 Uhr in der Hirblinger Straße, zwischen Gutermannstraße und Holzweg, in einer Unterführung stecken geblieben. Über drei Stunden dauerte die Bergung des Busses durch eine Spezialfirma und die anschließende Reinigung der Straße.

Augsburg: Reisebus fährt „zügig“ in Bahnunterführung und bleibt stecken

Der Fahrer des Busses, der nicht ortskundig war, war laut Angaben eines Polizeisprechers in Richtung B17 unterwegs gewesen und fuhr „zügig“ in die Unterführung hinein. Doch der Bus war etwa vier Meter hoch, die Unterführung hat allerdings nur 3,50 Meter. Klar sei: Der Bus ist massiv beschädigt, heißt es vom Sprecher. Bei dem Unfall sind nach Angaben der Polizei acht Personen leicht verletzt worden. Der Busfahrer wurde nicht verletzt.

Augsburg-Oberhausen: Bus steckt in Unterführung fest, Straße gesperrt

Daneben sei hoher Sachsachen entstanden. Er wird aktuell auf 200.000 Euro geschätzt. Zwischenzeitlich war auch die Feuerwehr vor Ort, diese sei aber wieder abgerückt, da sie vor Ort nichts verrichten konnte, heißt es. Die Bahn prüfte, ob es durch den Zusammenstoß zu Schäden am Bauwerk gekommen sei. Daher wurden Zugverbindungen zeitweise umgeleitet, teilte die Polizei mit.

Icon Vergrößern Nach dem Unfall am Freitagmorgen laufen die Aufräumarbeiten. Foto: Katharina Indrich Icon Schließen Schließen Nach dem Unfall am Freitagmorgen laufen die Aufräumarbeiten. Foto: Katharina Indrich

Schon dutzende Male ist es an dieser Stelle zu Unfällen dieser Art gekommen, sagt auch die Polizei am Freitagmorgen vor Ort. So zeichnete sich im August vor drei Jahren ein ganz ähnliches Bild an der Hirblinger Straße ab: Mit einem Reisebus. Damals war die Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund des steckengebliebenen Busses erheblich. Auch ein Lkw machte schon Bekanntschaft mit besagter Unterführung.