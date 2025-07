Straßensperrung: Bus steckt in Oberhausen in Unterführung fest

Am Freitagmorgen hat es einen Unfall in Augsburg-Oberhausen gegeben. Wie die Polizei gegen sechs Uhr mitteilt, ist ein Doppeldeckerbus in der Hirblinger Straße, zwischen Gutermannstraße und Holzweg, in einer Unterführung stecken geblieben. Für andere Verkehrsteilnehmer ist an dieser Stelle aktuell kein Durchkommen.

Augsburg-Oberhausen: Bus steckt in Unterführung fest, Straße gesperrt

Des Weiteren informiert die Polizei, dass es ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten gibt. Allerdings ist hoher Sachsachen entstanden. Die Hirblinger Straße ist an der Stelle der Bahnunterführung vorerst komplett gesperrt. Die Beamten gehen aufgrund des Unfalles und den Bergungsmaßnahmen von starken Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr am Freitagmorgen aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bus an dieser Stelle stecken bleibt. So zeichnete sich im August vor drei Jahren ein ganz ähnliches Bild an der Hirblinger Straße ab: Mit einem Reisebus. Damals war die Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund des steckengebliebenen Busses erheblich. Auch ein Lkw machte zudem Bekanntschaft mit besagter Unterführung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.