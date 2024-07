Gesperrte Straßen: Am Samstag finden drei Großveranstaltungen in Augsburg statt

Drei Großveranstaltungen nehmen am Samstag, 20. Juli, Einfluss auf den Verkehr in Augsburg. Es kommt zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten zu Straßensperrungen. Grund sind ein Radrennen in der Innenstadt, der Jakobuslauf in der Jakobervorstadt und die Radlnacht, die zu später Stunde in Richtung und auf die B17 führt. Die Stadt Augsburg weist frühzeitig auf mögliche Behinderungen hin. Anwohner müssen sich darauf einstellen, dass die Zufahrt in Tiefgaragen ab der Mittagszeit eingeschränkt. Dies gilt ebenso für Parkhäuser. Weitreichende Folgen für Autofahrer hat demnächst die Sperrung der Jakoberwallstraße. Diese beginnt am Montag, 22. Juli, und dauert mehrere Wochen.

Maximilianstraße Augsburg: Am Wochenende gibt es ein Radrennen

In der zeitlichen Chronologie macht ein Radrennen den Auftakt. Das so genannte zweite Innenstadtkriterium ist Höhepunkt der Radlwoche, die von der Stadt organisiert wird. Das Rundrennen mit Start und Ziel in der Maximilianstraße führt über 1,3 Kilometer von der südlichen Maximilianstraße über die Weite Gasse, Konrad-Adenauer-Allee und Hallstraße zurück in die Maximilianstraße.

Am Samstag werden ab 6 Uhr entlang der Strecke die Absperrungen aufgebaut. Der Rennbetrieb startet um 13 Uhr und endet um 21 Uhr. Insgesamt werden acht Rennen absolviert, die je nach Altersgruppe zwischen 20 und 90 Minuten dauern. Im Anschluss soll der zügige Abbau der Absperrungen bis Mitternacht erfolgen, informiert die Stadt. Die Strecke wird von Ordnern gesichert.

Radrennen in Augsburg: Diese Park- und Halteverbote gelten

Die Zufahrt zu privaten Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkhäusern ist lediglich zu bestimmten Zeiten möglich: Diese sind vor Beginn des Rennens um 13 Uhr, in den Pausen zwischen den Rennen (13.50 bis 14.10 Uhr; 15.05 bis 15.20 Uhr; 16.40 bis 16.55 Uhr; 17.55 bis 18.10 Uhr und ab 20.45 Uhr. Entlang der Rennstrecke gilt ein absolutes Park- und Halteverbot zwischen 6 Uhr und voraussichtlich 24 Uhr.

Am späten Nachmittag geht der traditionelle Jakobuslauf in der Jakobervorstadt über die Bühne. Er wird zum 24. Mal ausgetragen. Stadt und Ziel ist am Jakobsplatz. Die Laufstrecke führt bis zum Lech und zurück. Der Schülerlauf startet um 17.30 Uhr. Die weiteren Läufe mit unterschiedlicher Distanz beginnen um 18 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 500 Teilnehmern. Wegen der Veranstaltung kommt es am Samstagabend im Umfeld der Strecke zu Behinderungen. Der Jakobuslauf ist Bestandteil der Jakober Kirchweih. Sie wird am Freitagabend eröffnet und dauert bis Sonntagabend. Eingebunden ins Programm ist die Fuggerei.

Icon Vergrößern So sah es früher bei der Augsburger Radlnacht aus. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen So sah es früher bei der Augsburger Radlnacht aus. Foto: Klaus Rainer Krieger

Die dritte Großveranstaltung am Samstag ist die Radlnacht. Sie wird im Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr von der Stadt Augsburg veranstaltet, sie ist stattdessen als Demonstration angemeldet. Klimaschutzorganisationen engagieren sich. Die Veranstalter rechnen mit 2000 Teilnehmern. Treffpunkt ist ab 19 Uhr am Prinzregentenplatz. Hier steht zudem eine Bühne. Die Radler starten um 21 Uhr. Der zwölf Kilometer lange Rundkurs führt über die B17. Laut Veranstalter sperrt die Polizei einzelne Straßen während der Demo. Ordner aus dem Kreis der Organisatoren unterstützen die Polizei.

Die Jakobervorstadt wird mehrere Wochen lang gesperrt

Nicht nur am kommenden Samstag gibt es Sperrungen. Die Jakoberwallstraße wird bereits ab Montag, 22. Juli, für mehrere Wochen gesperrt. Zur Orientierung: Sie führt an der City-Galerie vorbei. An der Ulrichsbrücke in Richtung Innenstadt weist bereits ein großes Verkehrsschild auf die Sperrung hin. Bis Ende der Sommerferien wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Hierfür muss die Jakoberwallstraße zwischen der Werner-Haas-Straße und der Hausnummer 17 gesperrt werden. Radler und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Für Autofahrer erfolgt die Umleitung über Lechhauser Straße, Berliner Allee, Amagasaki Allee, Friedberger Straße und Remboldstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte September abgeschlossen sein.